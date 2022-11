Senegal vence Catar e embola a classificação do Grupo A da Copa

Senegal ganhou a primeira na Copa do Mundo. Depois de estrear com derrota para a Holanda, a seleção africana venceu o Catar por 3x1 nesta sexta-feira (24), em Doha.

Dia, Diédhiou e Bamba Dieng marcaram os gols senegaleses no estádio Al Thumama. Coube a Muntari fazer o primeiro gol do estreante Catar na história das Copas.

O resultado embolou a classificação do Grupo A, que tem Holanda, Equador e Senegal com três pontos, além do país sede na lanterna, sem pontuar. Holandeses e equatorianos se enfrentam às 13h (de Brasília), em confronto direto pela liderança. Em caso de empate, o Catar já estará eliminado com uma rodada de antecedência.