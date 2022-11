Senegal vence Equador em confronto direto e vai às oitavas

No confronto direto por uma vaga nas oitavas de final, Senegal venceu o Equador por 2x1, ficou com o segundo lugar do grupo A e vai jogar o mata-mata da Copa do Mundo.

Nesta terça-feira (29), a vitória senegalesa começou a ser construída no primeiro tempo. Em cobrança de pênalti, Ismaila Sarr abriu o placar. No segundo tempo, Moisés Caicedo aproveitou o escanteio e empatou o duelo. A igualdade dava a vaga para o Equador.

Mas o zagueiro Koulibaly, de cabeça, tratou de garantir os três pontos e a classificação para Senegal. O time africano ficou com seis pontos no grupo A, contra quatro dos equatorianos.

O adversário de Senegal na segunda fase será o primeiro colocado do grupo B, que será definido na tarde desta terça-feira.

Já o Equador se despede da Copa tendo o artilheiro do Mundial. Enner Valencia tem três gols, junto com Mbappé, da França, e Gakpo, da Holanda.