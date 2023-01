Senhor do Bonfim: Confira as atrações que vão animar a festa de rua nesta quinta (12)

A retomada das comemorações no dia do Senhor do Bonfim, que tem seu ponto alto nesta quinta-feira (12), promete mobilizar desde os adeptos do sagrado até os agitadores do profano. Enquanto a parte religiosa se encarrega da Lavagem do Bonfim, a economia cultural e criativa da cidade se beneficia com as festas pagas. No entanto, as opções não acabam por aí. Na lista de atrações para serem curtidas nesse dia célebre para os baianos, constam também exibições espontâneas de rua pagas e gratuitas.

Entre os cardápios de festejos, figuram minitrios, blocos e marchas. Confira abaixo as opções de atrações gratuitas e pagas para curtir nas ruas do Largo do Bonfim até o Comércio nesta quinta:

Minitrios

Chico e Amarana

Local de saída: Conceição da Praia, Comércio

Horário: Concentração às 8h / Saída às 9h

Valor: Gratuito

Afoxé Filhos de Gandhy

Local de saída: Praça da Mãozinha, Comércio

Horário: 9h

Valor: Gratuito

Blocos

Bloco Afro Muzenza

Local de saída: Igreja da Conceição da Praia, Comércio

Horário: Saída às 10h

Valor: R$40 (individual) / R$70 (casadinha)

Bloco Ilê Aiyê

Local de saída: Igreja da Conceição da Praia, Comércio

Horário: Saída às 10h

Valor: R$50 (individual) / R$80 (casadinha)

Bloco Tocatambor

Local de saída: Igreja da Conceição da Praia, Comércio

Horário: Saída às 8h30

Valor: Gratuito

Bloco Fala Meu Loro

Local de saída: Igreja da Conceição da Praia, Comércio

Horário: Saída às 8h30

Valor: R$30

Bloquinho Os Patifes

Local de saída: Mercado Modelo, Comércio

Horário: 9h30

Valor: Não divulgado. Vendas encerradas.

Bloco Agrada Gregos

Local de saída: Mirante dos Aflitos, no Largo dos Aflitos

Horário: 15h

Valor: Gratuito, mas é necessário fazer retiradas dos convites

Marchas

Transbatukada

Local de saída: Conceição da Praia, Comércio

Horário: 8h

Valor: Gratuito

Oficina de Sons

Local de saída: Praça da Inglaterra, Comércio

Horário: Concentração às 8h / Saída às 8h30

Valor: Gratuito

Cortejos

Caminhada "Lavagem de Corpo e Alma" - Cortejo das Baianas

Local de saída: Conceição da Praia, Comércio

Horário: 7h

Valor: Gratuito

Samba de Quinta

Local de saída: Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, Comércio

Horário: 10h

Valor: Gratuito

Rixô Elétrico

Rixô Elétrico de Fred Menendez

Local de saída: Largo dos Mares, Calçada

Horário: Concentração às 10h

Valor: Gratuito

Procissão marítima

Volta dos barcos ao Bonfim

Horário previsto: 9h30

