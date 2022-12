Sensação da Copa, técnico de Marrocos jogou junto com artilheiro de Bahia e Vitória

O que um técnico sensação da Copa do Mundo no Catar e um artilheiro de Bahia e Vitória têm em comum? Essa pergunta repleta de aleatoriedade só poderia ser respondida pelo futebol. Walid Regragui, técnico da seleção de Marrocos que levou o país a uma inédita semifinal de Mundial, foi colega de time de Júnior 'Diabo Loiro', centroavante artilheiro que vestiu as camisas da dupla Ba-Vi entre 2010 e 2012.

O encontro dos dois aconteceu na temporada 2001/02, quando defendiam a modesta equipe do Ajaccio, da França, que àquela época disputava a segunda divisão no país. Foi o primeiro título da dupla no futebol europeu, ocasião em que eles fizeram boa campanha e subiram o clube para a elite do futebol francês.



Enquanto Júnior, aos 25 anos, ia para o seu terceiro clube no continente - havia passado por Córdoba, da Espanha, e Beveren, da Bélgica - Walid Regragui se firmava como um importante jogador do Ajaccio, onde ficou até 2004. Antes, o então lateral direito jogou pelo Toulouse, tradicional clube francês.

O brasileiro ficou apenas aquela temporada na França, depois chegou a acertar com o Treze-PB e logo voltou a jogar em solo europeu, migrando entre clubes da Inglaterra, Suécia e Dinamarca. Retornou de vez para o Brasil em 2010, quando acertou com o Vitória e, nos dois anos seguintes, vestiu a camisa tricolor do Bahia, após breve passagem pelo Ceará.

Regragui (esq.) e Júnior 'Diabo Loiro' (dir.) no elenco do Ajaccio na temporada 2001/02

(Foto: Reprodução)

Ao contrário do brasileiro, Walid Regragui seguiu a carreira como treinador e assumiu seu primeiro clube na temporada 2013/14, o marroquino FUS Rabat. Na temporada de estreia, o técnico levantou o caneco da Copa do Marrocos, que é a segunda competição mais importante do país, e ainda levou a equipe ao inédito titulo da liga nacional em 2015/16.

Na sequência, o marroquino seguiu tendo bons resultados no comando técnico e foi treinar o Al-Duhail, do Catar, onde foi campeão nacional em 2020. Por lá, treinou o atacante brasileiro Dudu, que na época estava emprestado pelo Palmeiras.

Já em 2021 Regragui voltou para Marrocos, onde treinou o Wydad Casablanca e conquistou mais uma vez a liga nacional marroquina, na temporada 2021/22. Também ganhou seu maior troféu como treinador até agora. Com ele, o Wydad Casablanca venceu a Liga dos Campeões da CAF, torneio continental na África equivalente à Copa Libertadores na América do Sul.

A disputa do título contra o Al-Ahly, do Egito, aconteceu no dia 30 de maio deste ano, três meses antes de Regragui ser anunciado, no dia 31 de agosto, como treinador da seleção de Marrocos para a Copa do Mundo no Catar.