'Sensações são diferentes': Anavitória leva, ao público, disco criado em isolamento

O duo AnaVitória apresenta neste domingo (18) na Concha Acústica do Teatro Castro Alves o show da nova turnê Cor. Lançado de surpresa na virada de 2020 para 2021, Cor é o terceiro álbum autoral das cantoras, que trazem nas 14 faixas as questões que classificam como coisas da vida adulta - individuais e profissionais.

O álbum foi produzido e gravado em meio à pandemia, enquanto Ana e Vitória estavam recolhidas em uma casa em Itaipava, região serrana do Rio. Elas aproveitaram o período e chamaram Tó Brandileone (da banda 5 a Seco) para passar um período morando com elas na serra e participar da pré-produção. Ele divide com Ana Caetano os créditos de produção musical.

"Estamos na espera dessa turnê desde quando o COR ainda estava em construção. A vontade de colocar essas músicas no palco é gigante. (...) Acho que tudo que vem acontecendo depois da pandemia tem um sabor diferente e uma presença maior. Passar tanto tempo longe dos shows e do público nos fez atentar ainda mais pro tamanho disso na nossa vida", afirma Ana Caetano.

As duas apontam que ainda estão descobrindo o que é esse novo show para cada uma. A certeza, por hora, é de que são apaixonadas pelas canções do disco e que tem sido gostoso cantar o novo repertório junto ao público.

Questionadas se a sensação tem sido diferente do que viveram com a turnê híbrido, que mesclava um repertório de músicas dos discos anteriores.

"As sensações são diferentes sim. A turnê híbrida foi muito importante pra gente esquentar os motores e se acostumar de novo com o palco, com a multidão. Na turnê Cor nos sentimos mais preparadas pra viver a estrada", afirma.

Sem revelar os planos para o futuro próximo, o Duo conta que tem sido uma felicidade ímpar poder colocar um disco, feito em período de reclusão, nas ruas. "Sinto que essas músicas tomam outra forma na boca das pessoas. É bom demais todo mundo vibrando no mesmo lugar", pontua Vitória.

SERVIÇO - AnaVitória | domingo (18), 19h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 140 / R$ 70 (pista) e R$ 240 / R$ 120 (camarote), à venda na bilheteria e no Sympla