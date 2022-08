'Sentimento de vergonha', admite técnico do Vitória após goleada contra o Figueirense

Poucas palavras e um nítido sentimento de frustração. João Burse estava bastante chateado após a goleada por 5x1 sofrida diante do Figueirense na noite deste domingo (28), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Foi a primeira derrota do técnico sob o comando rubro-negro em 10 jogos.

"Um sentimento de vergonha", admitiu. "Uma situação como essa, em que fizemos um jogo tão abaixo. Tomamos gols cedo. Até crescemos depois, mas ficamos bem envergonhados", completou.

Léo Artur, Wilson, Rodrigo Bassani, Gustavo Henrique e Alemão (contra) marcaram para o Figueirense. Tréllez anotou o gol de honra do Vitória. Burse contou que o clima no vestiário após o apito final era de tristeza e pediu desculpas à nação rubro-negra pela apresentação do time.

"Todo mundo chateado, envergonhado, mas ao mesmo tempo tem que levantar a cabeça porque a competição continua. (...) Pedir desculpa para o nosso torcedor, dizer que estamos muito chateados e que vamos levantar a cabeça para buscar o acesso", prometeu.

O Vitória perdia de 2x1 e tentava buscar o empate quando lateral esquerdo Iury levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo, aos 30 minutos do segundo tempo. Os outros três gols do Figueirense foram marcados após o episódio. Burse preferiu não falar publicamente sobre a expulsão.

"Não fizemos um jogo bom. Independente do que aconteceu, vamos analisar internamente. Perdemos todos".

Com o resultado, o Vitória caiu da 2ª para a 3ª posição do Grupo C. O rubro-negro soma os mesmos três pontos do Figueirense, mas perde no saldo de gols (3 contra -3). Dono de seis pontos, o ABC, que venceu o Paysandu por 1x0 no sábado (27), lidera o grupo. A equipe paraense ainda não pontuou e está em 4º lugar. Apenas os dois primeiros colocados da chapa garantirão o acesso à Série B.

"Temos que levantar a cabeça. A competição tem mais quatro jogos. Precisamos ver onde erramos, ver o que aconteceu, e dar moral para os atletas para reverter essa situação. (...) Vamos sentar e conversar com o grupo para ajustar isso", disse João Burse.

O Vitória volta a campo no domingo (4), às 19h, quando recebe o ABC, no Barradão, em jogo válido pela 3ª rodada do quadrangular decisivo da Série C.

"Ficamos envergonhados pela situação, pela quantidade de gols, mas ainda estamos na competição e vamos atrás do acesso", projetou João Burse.