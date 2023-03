'Sentimento é de vergonha', diz Osvaldo após nova eliminação do Vitória

O Vitória sofreu mais um vexame na temporada. Três dias depois de ser eliminado do Campeonato Baiano, o Leão caiu em mais uma competição: na Copa do Brasil. O time perdeu para o Nova Iguaçu por 2x0 nesta quarta-feira (1º), fora de casa, e deixou o mata-mata nacional na primeira fase.

O rubro-negro pouco fez na partida, e parecia se contentar com a vantagem do empate. Foram 24 finalizações da equipe do Rio de Janeiro, contra apenas cinco chutes do Vitória. Após o apito final, o atacante Osvaldo lamentou a atuação ruim - e sua consequência.

“Sentimento que eu saio hoje é de vergonha. Em 18 anos de carreira profissional, foram poucas as vezes que saí tão envergonhado de uma partida. A gente não conseguiu jogar, não conseguiu competir, não conseguiu finalizar. Não é só Osvaldo, não é só um outro, é todo mundo. Todos temos responsabilidade", disse, em entrevista ao Premiere.

"Isso aqui que a gente defende é muito grande, uma instituição como o Vitória estar passando por uma situação dessa. É pedir desculpa ao torcedor mais uma vez. Não adianta... A gente está falando e não está fazendo”, completou.

O próximo jogo do rubro-negro será o clássico Ba-Vi, pela Copa do Nordeste. A partida será neste domingo (5), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da competição.