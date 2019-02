Sentiu o bafo? Capital registra madrugada mais quente do ano

Alalaôôôôôôô, mas que caloooooor... Faltam menos de dez dias para o Carnaval, e a capital baiana está em chamas: o domingo (17) foi o dia mais quente do ano. Foi registrada temperatura de 34,3ºC, com sensação térmica de 37,3ºC.

E tem mais: o calor não está localizado apenas nas horas mais quentes do dia - que costumam ser de meio -dia em diante - as altas temperaturas alcançaram também a parte da noite. A madrugada desta segunda-feira (18) bateu 26,7ºC, com sensação de 29,7ºC, números que costumam ser registrados como máximas em dias “normais” na capital.

Além da quentura, a cidade tem registrado vários incêndios. Do ano passado para cá, os casos em vegetação aumentaram em 43,6% na capital e na Região Metropolitana de Salvador, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Argentinas se refrescam na Praça da Sé, no Pelourinho (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Para refrescar, a argentina Carli Maisa Azpiazu, 28 anos, foi flagrada molhando o rosto e a nuca na fonte da Praça da Sé, no Pelourinho.

“O calor daqui está insuportável. A gente já sabia que aqui fazia muito calor. Eu sou de Buenos Aires e na nossa cidade tem calor, mas tem as quatro estações definidas”, disse.

Quem também se refrescou na fonte foi Iza Mara Soares, 24. Ela levou seu filho Otávio Soares, de 1 ano, para o local, na tentativa de diminuir o calor. “Nós somos de Campo Formoso. Estamos tomando banho toda hora e bebendo muita água. Não esquecemos o protetor solar. Para o meu filho, estou hidratando muito ele e usando blusa de proteção UV”, disse a mãe.





Em Salvador, galera corre para o mar e tenta amenizar o calor (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Mais sol, menos chuvas

O meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldírio Almeida, explica o calor retado. De acordo com ele, fevereiro costuma ser o mês mais quente de Salvador anualmente. Isso se dá por conta do Verão, que é sinônimo, na capital, de ausências de chuvas e padrão de ventos vindo do Nordeste - que traz mais calor.

E para os “haters” do Verão, já é bom avisar: o calor não deve passar tão cedo. A tendência ainda é de temperaturas elevadas para os próximos dias. Além de não ter previsão para chuva para esta semana, o calor só deve ir embora lá para abril, quando os ventos começam a vir do Nordeste e o Verão já se despediu - a estação vai até dia 20 de março.



Calor seguiu nesta segunda-feira (18) (Foto: Betto Jr/CORREIO)

Mesmo com o histórico do mês ser muito quente, esse fevereiro está sendo especial. A média das máximas de fevereiro deste ano está em 33º - a média normal seria 31º. E mais: a média de chuvas do mês é de 133,5 mm e só choveu, até agora, insignificantes 0,6 mm.

"A gente associa a temperatura maior à ausência de chuva. As chuvas ficaram restritas, nesse mês, ao Centro-Sul e Oeste da Bahia. A parte do Recôncavo praticamente não está chovendo", explicou Aldírio Almeida



No Verão, o considerado normal são as chuvas típicas da estação, com um volume elevado de precipitação em um curto período de tempo. "Mesmo com rede de drenagem, é normal que tenha transtornos nas chuvas de Verão. Isso porque se chove muito em pouco tempo. Normalmente essas chuvas são acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento", destacou a meteorologista Cláudia Valéria.