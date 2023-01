Separação histórica: CR7 rompe com agente após polêmica no United

Tudo indica que a relação profissional entre Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes chegou ao fim. Vários jornais da Europa afirmaram que o empresário não representa mais o jogador, após quase 20 anos.

Os dois trabalhavam juntos desde os tempos de CR7 no Sporting, em 2003. A relação, aliás, transcendeu os negócios e se tornou amizade. O jogador chegou a dizer que o empresário era como um “irmão mais velho”.

O maior sinal do 'divórcio' foi a ausência de Mendes na negociação com o Al Nassr. Quem representou o craque português nas conversas foi Ricardo Regufe, 'personal manager' de Ronaldo. O astro de 37 anos assinou com o clube da Arábia Saudita por duas temporadas, e as especulações apontam um salário de 200 milhões de euros anuais, pouco mais de R$ 1,1 bilhão na cotação atual.

De acordo com o jornal Público, de Portugal, CR7 e o empresário teriam rompido em novembro, antes da Copa do Mundo do Catar. Considerado o agente mais influente do mundo no futebol, Mendes mostrou forte descontentamento com a entrevista explosiva de Cristiano para o inglês Piers Morgan. Na época, o atacante fez duras críticas ao Manchester United e ao técnico Erik ten Hag.

Outro fator que teria contribuído para a briga era o forte desejo do atacante em ir para um clube que disputasse a Liga dos Campeões, após a saída do United. O agente tentou atender o desejo do jogador, até que recebeu a oferta do Al Nassr.

Mesmo com a proposta na mesa, Cristiano seguiu de olho na Europa. O português acreditou que sua performance na Copa do Catar pudesse lhe conseguir alguns pretendentes.

Mas o craque não fez um Mundial brilhante, foi posto no banco e o desejo não foi correspondido. Assim, ele recuperou a oferta dos árabes, já sem Mendes. Os dois, aliás, já teriam se estranhado em 2021, após a saída de CR7 da Juventus, da Itália.

"Jorge Mendes teve a coragem de dizer algumas verdades que Cristiano Ronaldo não aceitou bem. Ele decidiu que para ir à Arábia Saudita como jogador livre, não precisaria de um agente", disse o jornal Record, também de Portugal.