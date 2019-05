Sequestrado a mando da sogra, homem é torturado em cativeiro

Um homem de 32 anos foi sequestrado, torturado e ficou sem se alimentar por três dias a mando da própria sogra, em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o crime, cinco pessoas já haviam sido detidas neste sábado (25) por suspeita de envolvimento no caso. A vítima foi localizada em um apartamento em Itanhaém, depois de uma denúnica anônima. Ele foi encontrado com diversos ferimentos pelo corpo.

(Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Segundo a polícia, a sogra o acusou de ter estuprado a cunhada, que é especial. O abuso também passou a ser investigado. A sogra, que trabalha como autônoma e tem 42 anos, acabou sendo presa em flagrante no mesmo dia. O genro nega as acusações.

Sequestro

Para os investigadores, o homem disse que foi rendido próximo do sítio onde vive com a esposa, em Peruíbe, ao atender o pedido de ajuda de dois homens que, aparentemente, tinham atolado um carro. Ele foi rendido pela dupla e levado até uma chácara, localizada em região afastada do centro da cidade.

Na propriedade, foi espancado e os sequestradores, ainda segundo a polícia, queriam que ele assumisse um estupro cometido contra a própria cunhada, de 24 anos, que tem deficiência mental. Segundo o caseiro, os criminosos mostraram um galão com gasolina e uma corda e mandaram que ele escolhesse como queria morrer.

A vítima disse à polícia que ainda foi surpreendido pela própria sogra autorizando o bando a matá-lo e dizendo que gostaria que o genro "fosse picado no facão". A mulher de um dos bandidos afirmou ao caseiro que fariam um "churrasquinho" dele. Em seguida, foi levado à Itanhaém.