Ser amiga de William Bonner é 'natural', diz Fátima Bernardes

Fátima Bernardes e William Bonner formaram um casal ícone da televisão brasileira, tanto que, cerca de três anos após a separação, a apresentadora ainda responde a dúvidas sobre seu relacionamento com o jornalista. Fátima foi questionada pelo Diário de Pernambuco na sexta-feira (6), no Festival Vox, em Recife, cidade do seu atual namorado Túlio Gadêlha, sobre como é o seu relacionamento com Bonner.

"É um contato natural de duas pessoas que ficaram amigas depois de 26 anos de casamento", afirmou a apresentadora à publicação.

Fátima também falou sobre a festa de comemoração de 50 anos do Jornal Nacional, na qual William Bonner, Cid Moreira e outras personalidades estavam presentes. "Foi bom rever tudo que fiz naquele momento. Trabalhei por 25 anos no jornalismo e, quando saí para fazer o Encontro, perco o contato diário com os colegas da redação. Então, poder rever essas pessoas em um momento de festa é muito bom", afirmou.