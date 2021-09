'Ser Schumacher é uma bênção e maldição', diz sobrinho do alemão

David Schumacher sabe bem qual o peso de carregar essa herança familiar do nome. Sobrinho de Michael Schumacher, o piloto de 19 anos relutou no passado em usar o mesmo sobrenome do heptacampeão de Fórmula 1, mas mudou de ideia quando começou a competir na Fórmula 3. Segundo ele, a decisão traz coisas boas e ruins.

"Não sei como seria se meu nome não fosse 'Schumacher'. Cresci assim e me acostumei. Maldição ou bênção? Acho que as duas coisas", disse, em entrevista ao Speedweek.com.

Apesar de existir o lado negativo em levar esse sobrenome, o jovem disse que ainda consegue 'viver tranquilamente' na categoria que disputa. "Não é nada chato. Desde que estou pilotando na Fórmula 3, quase ninguém me reconhece e posso viver minha vida como eu quero. Tenho paz e sossego, posso comer normalmente".

Filho de Ralf Schumacher, irmão mais novo de Michael, David lembrou certa vez foi jantar com seu primo Mick (filho do heptacampeão da F1) após uma corrida de Fórmula 2 em Budapeste. "De repente, 15 pessoas estavam em volta da nossa mesa".

David, aliás, falou sobre a relação que tem com Mick hoje em dia. O filho de Michael atualmente disputa a F1 pela Haas. "Mick tornou-se muito mais aberto desde que entrou na Fórmula 1 nos vemos com mais frequência. Nos divertimos muito e brincamos um pouco. Nosso relacionamento é bom".

Quando questionado se gostaria de enfrentar Mick na Fórmula 1, David disse: "Espero poder fazer isso."

"Contra a família, a disputa é maior. Fizemos uma temporada juntos no kart, foi o ano da minha estreia. Em na categoria júnior. Fui mais rápido do que ele em uma corrida na chuva. Passei ele na última volta e, na curva seguinte, ele me acertou por trás, queria muito ganhar", finalizou.