'Ser sua mãe é meu maior presente', diz Lore sobre Liz

Lore Improta aproveitou o Dia das Mães para homenagear sua filha. No Instagram, a esposa de Léo Santana postou um vídeo dançando com a pequena Liz e, na legenda, afirmou que a criança é seu maior presente.

"Não teria vídeo melhor para descrever nós. Essa nossa energia e felicidade que é única e especial. Obrigada paizinho por ter me presenteado com esse ser de luz. Te amo, filha! E eu sou tão realizada e completa depois que você chegou. Ser sua mãe é o meu maior presente", escreveu Lore.

Lore também recebeu uma homenagem do marido. O 'GG' agradeceu os ensinamentos de vida e a felicidade em ter a dançarina como mãe de Liz.

"Lore, a mãe mais perfeita que eu poderia escolher pra minha filha Liz… e minha nega, meu amor, meu alicerce, minha mãe: Dona Marinalva. Quanto amor por vocês carrego em meu coração, nem que eu colocasse as mais lindas palavras aqui conseguiria descrever o que eu sinto. Para elas e para todas as mamães do Brasil, um feliz dia das mães com muito amor!", diz a legenda do post.