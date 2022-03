Será? Brasil cai no grupo da Alemanha em ensaio da Fifa para Copa

Se depender de um ensaio da Copa do Mundo, o Brasil não terá caminho fácil na fase de grupos. A Fifa realizou uma simulação do sorteio das chaves nesta quarta-feira (30), e a seleção teria uma pedra no sapato logo de cara: a Alemanha. Vale lembrar que o último encontro das equipes na competição foi o fatídico 7x1, na semifinal do Mundial de 2014.

As informações são da TV argentina TyC Sports. Segundo o veículo, o Brasil caiu no Grupo G e, além dos alemães, enfrentaria a Sérvia e a Arábia Saudita. O cenário, aliás, é possível já que a equipe do técnico Tite é cabeça de chave, e está no pote 1. Já a Alemanha está no pote 2, assim como a Holanda.

A situação hipotética continuou complicada no mata-mata. Ainda de acordo com a simulação, a Argentina seria uma possível rival da seleção brasileira nas oitavas. Isso pois os hermanos estariam no grupo H, ao lado de Suíça, Coréia do Sul e Gana.

O sorteio definitivo acontece nesta sexta-feira (1º), a partir das 13h (de Brasília), na cidade de Doha. Das 32 vagas disponíveis para a Copa do Mundo, 27 estão definidas. Nesta quarta-feira (30), mais dois países da Concacaf serão confirmados - e devem ser Estados Unidos e México.

Desta forma, faltarão apenas três vagas. Pela repescagem das Eliminatórias da Europa, brigam pela classificação País de Gales, Escócia ou Ucrânia. E, na repescagem mundial, o Peru vai encarar Austrália ou Emirados Árabes, enquanto a Nova Zelândia aguarda seu adversário - que deve ser a Costa Rica.