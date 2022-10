Será? Estudo 'prevê' final da Copa com CR7 x Messi e pênaltis

A final da Copa do Mundo de 2022 será decidida entre Argentina e Portugal, e terá a seleção de Lionel Messi como campeã, após uma emocionante disputa de pênaltis. Ao menos, essa é a previsão de um supercomputador.

A pesquisa, conduzida pela BCA Research, baseou o resultado do torneio em estatísticas de jogadores do jogo FIFA, da EA Sports, bem como uma amostra de 192 jogos da fase de grupos e 64 partidas eliminatórias disputadas durante as Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014 e 2018.

O curioso é que nem a Argentina nem Portugal, de Cristiano Ronaldo, aparecem como favoritas nos principais sites de apostas, que colocam Brasil e França, nessa ordem, à frente. Além disso, mesmo com o supercomputador colocando os hermanos como 'campeões', há apenas 7% de possibilidade de isso realmente se concretizar.

"O quão confiantes estamos sobre nossa escolha para o vencedor? Embora estejamos felizes com nossa escolha, a Argentina terá muitos jogos complicados ao longo da fase a eliminar, e a final é basicamente uma questão de cara ou coroa. Assim, a probabilidade de ganhar o Mundial é de apenas 7%, mesmo como favoritos ", disse a BCA Research, em comunicado.

O estudo, que foi publicado no relatório especial The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup, também levou em conta o momento da Argentina atualmente. Os hermanos não perdem há 35 jogos, desde julho de 2019, e levantaram a taça da Copa América no ano passado.

Além disso, a Argentina venceu quatro de suas cinco disputas de pênaltis em Copas do Mundo, convertendo 77% das cobranças. Portugal, por sua vez, participou apenas de uma disputa de pênaltis, contra a Inglaterra em 2006, quando marcou três de suas cinco tentativas.