Será? Meme 'prevê' Marrocos como campeão da Copa do Mundo

O Marrocos está fazendo história na Copa do Mundo do Catar. É o primeiro país da África a alcançar a semifinal, derrubando os favoritos Espanha e Portugal no caminho. Se depender de um meme 'premonitório', a campanha será ainda melhor: a seleção se tornará a campeã do torneio.

A 'previsão' acontece por uma coincidência envolvendo o vencedor do Mundial e o Chelsea. Basta olhar qual a nacionalidade do jogador que, no clube inglês, veste a camisa com o mesmo número dos dois últimos dígitos dos anos da Copa.

Ficou confuso? É simples: em 2014, o alemão Schürrle vestia a 14 dos Blues, e a Alemanha foi a campeã. Já em 2018, o francês Giroud usava a 18, e a França levou o troféu. Assim, se essa numerologia desse certo pela terceira vez consecutiva, a taça de 2022 iria para o camisa 22 do Chelsea - que é o marroquino Ziyech.

Para chegar até o título, Marrocos precisará antes passar por mais um favorito, na semifinal: a atual campeã, a França. O jogo será nesta quarta-feira (14), às 16h, no estádio Al Bayt. O outro finalista sairá do duelo entre Argentina e Croácia, que se enfrentam nesta terça-feira (13), no mesmo horário, no Lusail.

Meme que 'prevê' Marrocos como campeão da Copa

(Foto: Reprodução)

"Schürlle vestiu a 14 no Chelsea; Alemanha ganhou a Copa do Mundo de 2014. Giroud vestiu a 18 no Chelsea; França ganhou a Copa do Mundo de 2018. Ziyech veste a 22 no Chelsea; então você está me dizendo que existe uma chance?"