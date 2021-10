Será? Suposta lista da Bola de Ouro põe Lewandowski como vencedor

Uma suposta lista final da Bola de Ouro de 2021, prêmio criado pela revista France Football, está circulando nas redes sociais. De acordo com a imagem, o vencedor será o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

O craque Lionel Messi, atualmente no Paris Saint-Germain, aparece em 2º. Ele fez uma última temporada no Barcelona sólida, conquistando a Copa do Rei. Também foi campeão da Copa América com a Argentina. Já o francês Karim Benzema, do Real Madrid, completa o pódio.

Leak du ballon d’or 2021 je pose ça là pic.twitter.com/brh15rkHfk — Jeboisdeleauu ???? (@Etleau1) October 27, 2021

Até o momento, a veracidade da lista não foi confirmada. Mas vale lembrar que Lewandowski conquistou o prêmio concedido pela Fifa de melhor jogador do mundo em dezembro de 2020, superando Cristiano Ronaldo e Messi.

O polonês, porém, não conquistou a Bola de Ouro no ano passado, já que a France Football decidiu cancelar a edição por causa da pandemia da covid-19.

Na suposta lista vazada, o brasileiro Neymar passa longe do top 10. O camisa 10 do PSG aparece somente na 18ª posição, empatado com Pedri, do Barcelona. Já Cristiano Ronaldo, ex-Juventus e atualmente no Manchester United, está apenas no 9º lugar.

Atrás de Lewandowski, Messi e Benzema, está o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, em 4º. Brasileiro naturalizado italiano, o volante Jorginho, atual vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea e da Eurocopa com a Itália, é o 5º. E Kylian Mbappé, companheiro de Neymar e Messi no PSG, é o 6º.

A cerimônia oficial para a entrega da Bola de Ouro está marcada para o dia 29 de novembro e será realizado no Théâtre du Chatelet, em Paris, na França.