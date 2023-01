Serasa oferece descontos de 99% e parcelamento para universitários em dívida

Para aproveitar o período de rematrícula, a Serasa está disponibilizando ofertas com descontos de até 99% e parcelamento em até 19 vezes para universitários em dívida com as instituições Estácio, Anhanguera, Iuni Educacional, Fama, Pitágoras, UNIC, Uniderp, Unime, Unirondon e Unopar, todas de ensino superior.

No total, são mais de 900 mil universitários endividados que têm assim a oportunidade de voltar a estudar. As ofertas podem ser conferidas nos canais digitais da Serasa: site (clique aqui), no App Serasa, disponível no Google Play e App Store, e pelo WhatsApp no 11 99575-2096.

“O desemprego e a redução da renda, agravados pela pandemia, contribuíram para esse cenário de dificuldade no meio universitário”, diz Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome. “A parceria da Serasa com as instituições de ensino se mostra uma oportunidade muito especial para quem pretende quitar a dívida, se rematricular e voltar a estudar em busca de um futuro melhor”, complementa Aline.



Retrato dos endividados com universidades

Levantamento realizado na base de cadastro da Serasa com 1.200 alunos endividados com universidades mostrou que 58% precisaram trancar o curso por causa da dívida com a instituição. E 18% dos entrevistados disseram que as dívidas afetaram a capacidade de concentração durante as aulas.

Outros dados do estudo: