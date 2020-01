Serena é eliminada no Aberto da Austrália; Wozniacki se aposenta

A sexta-feira (24) foi de quedas inesperadas e até de despedida na chave feminina do Aberto da Austrália. A norte-americana Serena Williams e a japonesa Naomi Osaka foram eliminadas na terceira rodada, enquanto a dinamarquesa Caroline Wozniacki não apenas deixou a competição como também abandonou as quadras.



O resultado mais surpreendente do dia foi a derrota de Serena para a chinesa Wang Qiang, apenas a 27ª cabeça de chave. Embalada e uma das principais favoritas ao título, a ex-número 1 do mundo foi batida por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (2/7) e 7/5, em 2h41min.



Com uma postura agressiva em quadra, Serena arriscou demais ao longo do jogo e acabou cometendo 56 erros não forçados - a rival falhou apenas 20 vezes. Em compensação, a número nove do mundo disparou 43 bolas vencedoras, contra 25 da chinesa, atual 29ª do ranking.



Serena terminou a partida com apenas uma quebra de saque, em seis oportunidades. Do outro lado da quadra, Qiang se impôs mais em quadra. Foram três quebras, em 12 chances. Com a queda, a americana voltou a adiar o sonho de igualar o recorde de títulos de Grand Slam, que pertence à australiana Margaret Court, dona de 24 troféus.



Nas oitavas de final, a tenista da China vai duelar justamente com a tunisiana Ons Jabeur, algoz de Caroline Wozniacki pelo placar de 7/5, 3/6 e 7/5. A dinamarquesa de 29 anos já havia anunciado no ano passado que o Aberto da Austrália seria o seu último torneio da carreira.



Atual 36ª do ranking, ela se despede do circuito como uma das principais tenistas de sua geração e da última década, com 633 vitórias e 263 derrotas. Wozniacki conquistou 30 títulos de nível WTA em sua carreira, com destaque para o Aberto da Austrália de 2018, seu único troféu de Grand Slam.



A conquista foi muito aguardada pela tenista e pelos fãs. Ao longo de boa parte de sua trajetória, a dinamarquesa sofreu com as críticas de alcançar o topo do ranking sem um título de peso no currículo. No geral, a tenista terminou onze temporadas seguidas dentro do Top 20 do ranking, entre os anos de 2008 e 2018.



Nos últimos anos, porém, ela vinha sofrendo com as consequências de uma artrite reumatoide. A doença foi revelada no fim de 2018. Desde então, a atleta vinha reduzindo o seu calendário e até os treinos, caindo de rendimento em quadra e também no ranking.



ATUAL CAMPEÃ CAI

Campeã no ano passado, Naomi Osaka foi a protagonista de outra "zebra" nesta sexta. Ela foi batida pela jovem norte-americana Cori Gauff por 6/3 e 6/4. A tenista de apenas 15 anos já havia eliminado a veterana Venus Williams, logo na estreia.



Já as favoritas Ashleigh Barty e Petra Kvitova evitaram as surpresas. Número 1 do mundo, Barty contou mais uma vez com o apoio da torcida para fazer nova vítima. A tenista da casa derrotou a casaque Elena Rybakina (29ª cabeça de chave) por 6/3 e 6/2. Sua próxima adversária será a americana Alison Riske (18ª), algoz da alemã Julia Görges por 1/6, 7/6 (7/4) e 6/2.



Kvitova, por sua vez, despachou a russa Ekaterina Alexandrova (25ª) por 6/1 e 6/2. A sétima cabeça de chave, dona de dois títulos de Wimbledon, vai encarar agora a grega Maria Sakkari (22ª), algoz da americana Madison Keys (10ª) por duplo 6/4.