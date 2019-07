Serena Williams enfrenta brasileiro em Wimbledon

Depois de terem estreado com sucesso a parceria que formaram para o torneio de duplas mistas desta edição de Wimbledon, Andy Murray e Serena Williams voltaram a vencer nesta terça-feira (10) e avançaram às oitavas de final do Grand Slam.

Dois ex-líderes dos rankings de simples, o britânico e a norte-americana desta vez superaram o francês Fabrice Martin e Raquel Atawo, dos Estados Unidos, por 7/5 e 6/3

Com o novo triunfo, Murray e Serena avançaram para encarar na próxima fase a parceria formada pelo brasileiro Bruno Soares e a norte-americana Nicole Melichar. Antes do duelo desta terça, o escocês e heptacampeã de Wimbledon haviam estreado com uma vitória sobre o alemão Andreas Mies e a chilena Alexa Guarachi por 2 sets a 0.

Antes de iniciar participação no torneio de duplas mistas, o britânico foi à quadra para jogar pelas duplas masculinas. E ele e o francês Pierre-Hugues Herbert foram eliminados na segunda rodada pelos croatas Nikola Mektic e Franko Skugor.