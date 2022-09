Serena Williams perde no US Open e se aposenta do tênis aos 40 anos

Uma das maiores tenistas da história, a americana Serena Williams está aposentada a partir desta sexta-feira (2), após ser derrotada pela australiana Ajla Tomljanovic e, consequentemente, eliminada do US Open, último Grand Slam do ano, disputado em Nova York.

Serena perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 e 6/1, na terceira rodada. A australiana avançou para as oitavas de final do torneio.

Serena Williams está com 40 anos e anunciou que encerraria a carreira após sua participação no US Open. Deixa o esporte, mas será sempre lembrada como uma das lendas do tênis mundial.

One final wave ???? pic.twitter.com/HivoQiMDdT — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

Ela conquistou 23 Grand Slams em simples, quantidade superada em ambos os gêneros somente pela ex-tenista australiana Margaret Court, que tem 24. O maior campeão masculino, Rafael Nadal, tem 22 troféus.

A primeira conquista de Serena em um Grand Slam foi ainda adolescente, em 11 de setembro de 1999, no US Open, dias antes de completar 18 anos (ela faz aniversário no dia 26); a última, em 2017, no Aberto da Austrália, já com 35. Nas duplas, são 14 títulos ao lado da irmã Venus Williams.

Além disso, Serena é tetracampeã olímpica, uma vez na chave individual e três ao lado da irmã, com quem voltou a jogar nesta edição do torneio americano após quatro anos. Elas foram eliminadas na primeira rodada.