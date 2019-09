Serena Williams vence e vai às oitavas do US Open pela 18ª vez

Ganhando embalo na quadra dura do US Open, a norte-americana Serena Williams fez mais uma vítima no Grand Slam disputado em Nova York, nesta sexta-feira (30). A ex-número 1 do mundo atropelou a checa Karolina Muchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou às oitavas de final da competição pela 18ª vez na carreira.

Foi a terceira vitória da tenista da casa na competição. Ela estreou com um contundente triunfo sobre a russa Maria Sharapova por duplo 6/1. Mas sofreu para bater a jovem compatriota Catherine McNally por 2 sets a 1. Nesta sexta (30), Serena ganhou embalo de vez e avançou para disputar as oitavas em Nova York pela 18ª vez.

A atual número oito do mundo foi derrotada antes desta fase em apenas uma ocasião, ainda em 1998, logo em sua primeira participação no US Open. Desde então, nunca deixou de alcançar as oitavas de final.

Sua próxima adversária será a croata Petra Martic, atual 22ª do ranking. Nesta sexta (30), ela superou a letã Anastasija Sevastova (12ª cabeça de chave) por 6/4 e 6/3.

Serena derrotou Muchova, 44ª do ranking, com certa facilidade apesar de suas oscilações no serviço. Ela acertou cinco aces, mas cometeu sete duplas faltas. E converteu 67% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, número abaixo de sua média. Registrou ainda 20 bolas vencedoras, contra 17 da checa.

Mais consistente ao longo de todo o jogo, a tenista da casa dominou o duelo no fundo de quadra e também quando subiu à rede. Foram cinco quebras de saque, contra apenas uma da adversária. Serena terminou o jogo com 15 erros não forçados, diante de 22 de Muchova.

Também nesta sexta, a australiana Ashleigh Barty e a checa Karolina Pliskova, número dois e três do mundo respectivamente, também garantiram seus lugares nas oitavas de final. Campeã de Roland Garros, Barty derrotou a grega Maria Sakkari (30ª cabeça de chave) por 7/5 e 6/3.

Nas oitavas, ela vai duelar com a vencedora do duelo entre a francesa Fiona Ferro e a chinesa Qiang Wang. Se vencer, a tenista da Austrália poderá cruzar com Serena nas quartas de final.

Pliskova, por sua vez, despachou a tunisiana Ons Jabeur por 6/1, 4/6 e 6/4. Na sequência, duelará com a britânica Johanna Konta, que superou a chinesa Shuai Zhang por 6/2 e 6/3.