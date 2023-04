Sereno: Uma viagem sonora em nome de relaxamento e bem-estar

Quanto tempo do seu dia são tirados pra você? Para alguma atividade que vai te fazer bem para o corpo e mente, aquele tipo de coisa que joga óleo para a máquina funcionar. Uma meditação, esporte, leitura ou qualquer atividade daquelas que não são das obrigações do dia-a-dia, tem noção? A negativa para essas perguntas normalmente vem acompanhada da justificativa clássica: com que tempo? De fato, é difícil encontrar brechas pra si com rotinas tão puxadas.

O novo podcast do Globoplay tenta contornar um pouco essa agonia: Sereno teve seus 15 episódios lançados na última sexta-feira (14) e chega com a proposta de levar bem-estar, que entra pelos ouvidos e se espalha pelo corpo. Nos episódios, cada um com cerca de meia hora, nomes como Ícario Silva, Lucio Mauro Filho, Mateus Solano, Nicolas Prattes e Ana Hikari nos levam para lugares diversos.

A Floresta Negra alemã, o paraíso grego de Corfu, Sereguenti, a maior área de savana da África e os fervedouros do Jalapão compõem o leque de locais pra onde podemos nos transportar em um movimento de nos desligarmos do mundo enquanto conectamos a nós mesmos.

Uma das narradoras do podcast com a viagem sonora e imersiva, Ana Hikari conta que pratica yoga há seis anos e adorou a experiência de participar de um projeto que promove esse bem-estar que ela busca em seu cotidiano. Ela nos leva para dar uma volta nos Lençóis Maranhenses.

"Foi muito lindo e gostoso. Eu nunca fui pra lá, mas o texto todo desperta essa vontade, né?! Eu morro de vontade de ir pra lá um dia", exclama antes de relatar a experiência de ser guia sonora: "A interpretação é um trabalho sobre evocar imagens para as pessoas e eu acho que com esse texto e a voz a gente pode construir na cabeça de quem está ouvindo imagens lindas desses lugares incríveis”, completa.

A Bahia está presente no trabalho. Nicolas Prattes nunca foi ao arquipelágo de Abrolhos, mas faz a experiência sonora por lá. "Foi algo interessante porque foi quase como se estivesse conhecendo o lugar pelo podcast. É como se eu tivesse me teletransportado para lá para poder narrar tudo o que estava acontecendo. Foi uma experiência única", conta o ator.

"Ali você tem que estar conectado no momento presente, e eu uso a meditação e a respiração para isso. Através da tranquilidade da voz e com uma alma tranquila, busquei passar serenidade”, disse Nicolas, que aproveitou para comentar sobre sua relação com a prática de meditação.

Segundo o ator, é o esporte quem cumpre o papel de relaxamento em seu dia-a-dia. A meditação vem como algo tão complementar quanto íntimo: "vem no lugar da concentração seja para trabalhar ou para realizar minhas tarefas diárias. Eu sou praticante de yoga e isso me dá um foco muito grande, além de autoconhecimento."

Foi a primeira vez dele trabalhando em um podcast narrativo. Antes, só participou no formato de entrevista. "É um formato incrível e enriquecedor. O ator é corpo e voz, então nada melhor do que você saber trabalhar com a sua voz. Participar do podcast foi um presente e tanto."