Serginho Groisman curte publicações de Bolsonaro e alega ter sido 'acidente'

Com as eleições de 2022 chegando, diversos internautas já iniciaram as observações para possíveis apoios ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O apresentador Serginho Groisman, da Globo, viu o seu nome circular nas redes sociais após curtir publicações de apoio ao político de direita e críticas ao ex-presidente Lula.

Um internauta conseguiu printar as curtidas e expôs o jornalista no Twitter, lamentando o fato do apresentador ser, possivelmente, apoiador de Bolsonaro. “Serginho, eu te admiro demais e, justamente por ver que suas atitudes não convergem com nada desse senhor, é que não acredito que você apoie um ser humano tão ardiloso, vil e insalubre como esse aí”, escreveu.

Depois que a publicação viralizou, diversos fãs de Serginho comentaram que preferiam acreditar que ele curtiu, sem querer, as publicações em apoio ao presidente. "Eu prefiro acreditar que ele tenha curtido sem querer. O Serginho sempre foi o oposto do que esse homem prega. Alfineta sempre que possível na maior elegância. Eu fiquei incrédulo quando vi isso”, disse um seguidor.

Pouco depois, o próprio Serginho apareceu no Twitter para alegar que as curtida foram puro acidente. “Obrigado pelo importante alerta!!! Puro acidente!”, escreveu.