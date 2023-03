Sergio Agüero leva susto em live: 'Acho que sofri uma arritmia'

Sergio Agüero viveu um momento preocupante na última quarta-feira (29). Enquanto participava de uma live com o streamer espanhol Ibai Llanos, o argentino sentiu um desconforto no coração. Diante de cerca de 10 mil pessoas que assistiam a transmissão, o ex-jogador colocou a mão no peito, e passou alguns segundos em silêncio. Ao ver a cena, Ibai ficou atônito.

"Acho que sofri uma mini arritmia", afirmou.

"El Kun Agüero":

Após o susto, Ibai perguntou se o argentino precisava ir ao médico. Mas o ex-jogador tratou de tranquilizar o streamer e os fãs. Agüero, vale lembrar, encerrou a carreira nos gramados aos 33 anos, em dezembro de 2021 por problemas no coração. Ele foi obrigado a pendurar as chuteiras depois de descobrir uma arritmia cardíaca durante um jogo do Barcelona.

"Tenho um chip (no coração) e ele vai detectar (algum problema). Ele me mandaria um sinal (em caso de gravidade)", garantiu.

A live foi finalizada minutos depois. Calmo, Agüero ainda brincou: "Imagina se eu acabo morrendo". Mais tarde, já em casa, o ex-jogador gravou um vídeo para tranquilizar seus fãs.

"Muitos estão perguntando como estou. Não se preocupem, foi uma besteira, os médicos já me disseram que está tudo bem. Fiquem tranquilos, eu continuo aqui", disse.