Sérgio Araújo é o novo técnico do Fluminense de Feira, em substituição a Edu Silva, demitido após a derrota por 3x2 para o Vitória da Conquista, no domingo. O treinador iniciou os trabalhos na terça-feira (10) e, no momento, só tem dois jogos programados no calendário.

A estreia de Sérgio Araújo será contra o Jacuipense, dia 22, no Joia da Princesa, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Na nona, o Touro encerra a fase de grupos diante do Bahia, dia 29, na Fonte Nova.

A derrota em Conquista complicou a situação do Fluminense no estadual. É o sétimo colocado, com nove pontos, dois a menos que o Atlético de Alagoinhas, último do G4, a zona que classifica para as semifinais.

Um desafio do treinador a curto prazo é melhorar o sistema defensivo da equipe, que sofreu 15 gols em sete partidas, média de 2,1 por jogo. Apesar da má colocação, o Flu de Feira tem o melhor ataque da competição, com 17 gols marcados, e o artilheiro: Marcelo Nicácio, com oito.