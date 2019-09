Sérgio Chapelin se despede hoje do 'Globo Repórter': 'Dever cumprido'

O apresentador Sérgio Chapelin encerra nesta sexta-feira (27) sua história no "Globo Repórter" - uma trajetória de 26 anos. O programa de hoje trata da natureza selvagem na região do Serengeti, na África. A partir da sexta que vem (4), o programa será apresentado por Glória Maria e Sandra Annenberg.

(Foto: Divulgação)

"Estive na maior parte dessa história primorosa do “Globo repórter”, e isso me deixa muito feliz. Da primeira fase do programa, mais documental, passando pela fase em que éramos mais factuais, até o momento atual, quando falamos sobre todos os assuntos. Saio com a sensação de dever cumprido", disse Chapelin em entrevista ao Extra. "Minha trajetória na televisão era tudo o que eu poderia desejar na vida. Sou muito grato ao público e aos colegas por todo esse carinho e simpatia. Eu me sinto muito honrado".

Glória Maria, que já estava no "Globo Repórter" e até dividiu com Chapelin a apresentação algumas vezes, relembrou a história dos dois. "Chapelin faz parte da minha vida. Começamos praticamente juntos. Cheguei aqui três anos depois dele e nunca nos separamos. Agora, são duas apresentadoras, cada uma com a sua trajetória e experiência. Nós não podemos substituí-lo porque não tem como. Vamos fazer uma coisa diferente", diz.

Já Sandra, que deixou o "Jornal Hoje" esse mês, diz que se sente honrada em assumir no lugar de Chapelin. "Ele é uma inspiração e me sinto honrada. Na verdade, o Sérgio é insubstituível. A voz dele ficará para sempre ecoando dos nossos ouvidos".