Sérgio Hondjakoff ficará um ano em clínica de reabilitação, afirma amigo

O ator Sérgio Hondjakoff, de 38 anos, continua internado em uma clínica de reabilitação após ter um surto por causa das drogas. Ele recebeu ajuda do cantor Rafael Ilha, que se sensibilizou ao ver o vídeo do artista ameaçando o pai pela falta do crack.

Sete meses depois, o amigo pessoal do ator, Dino Boyer, conversou com o site Quem para explicar como está o tratamento do ex-Malhação. Segundo o cantor, Sérgio está se recuperando muito bem, mas deve continuar no local a pedido da mãe do artista, Carmen Hondjakoff.

"O Serginho está bem bacana na clínica. Está internado desde junho e deve ficar lá por mais um tempo. A ideia da tia Carmen é deixá-lo pelo menos um ano para desintoxicar totalmente", afirma o cantor.

O amigo de Sérgio contou também que o ator consegue conversar com a família uma vez por semana por vídeo chamada, já que a clínica onde ele está internado é muito longe e a mãe, juntamente com a esposa do artista, preferem manter em sigilo.

"Esperamos e queremos muito que ele fique bem, volte a trabalhar, a fazer o que gosta. O público ainda se lembra e tem um carinho grande por ele. Não tem como falar de 'Malhação' e não lembrar do Cabeção. Estamos nessa batalha para ver se realmente agora a coisa vai. Se ele consegue se livrar dessa dependência. Ele é um moleque bom", finaliza.