Sérgio Hondjakoff revela uso de drogas ainda na adolescência: 'Com 14 anos'

O ator Sérgio Hondjakoff, que saiu há algumas semanas da clínica de reabilitação, revelou que iniciou no mundo das drogas ainda quando era adolescente, com 14 anos.

Em conversa ao podcast Papagaio Falante, no YouTube, o ex-Malhação revelou que só começou a fumar maconha para conseguir ter mais amizades e ser incluído nos ambientes sociais.

"Foi por inclusão social, tinha aquele amigo que já tinha experimentado cannabis, se dava bem e pegava todas as gatas, acabei me inspirando nele e usando", disse.

De acordo com o famoso, no começo foi bom para poder entender um pouco mais da vida social, mas depois iniciou uma dependência muito grande. No primeiro ano de Malhação, ele tentou controlar o vício, mas decidiu não ficar preso ao personagem, o Cabeção, e se perdeu nas drogas.

"Comecei a gravar Malhação. Eu ia pro colégio de manhã, não fumava, só fumava à noite. No último ano de Malhação eu estava meio desleixado, indo muito para a balada, meio sem saco de fazer aquele personagem que já era meio infantil, lúdico. Queria fazer personagens mais sérios, boladão, traficante com armas. Aí eu comecei a dar uma vacilada", contou.

Com isso, ele iniciou o uso do crack e passou a ter grandes perdas financeiras, profissionais, amizades e namoradas, além de quase ter morrido com a dependência.

"Tem gente que consegue usar e é funcional, mas eu quando eu usei eu fiquei um zé bota, como falam lá em São Paulo, fiquei procurando coisa no chão, fiquei ciscando. Me fez muito mal, me arrependo muito de ter usado", finalizou.