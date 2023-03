Sergio Machado lança filme O Rio do Desejo em sessão para convidados nesta quarta (22)

(DIvulgação)

Sophie Charlotte intepreta a protagonista da trama

Premiado no Brasil e no exterior, o filme O Rio do Desejo, do cineasta baiano Sérgio Machado, vai ganhar pré-estreia para convidados em Salvador, nesta quarta-feira (22), às 20h, no Cine Metha Glauber Rocha. No dia seguinte (23), a obra chega aos cinemas de todo o país. A sessão especial vai contar com a presença do diretor e da protagonista, a atriz Sophie Charlotte. Baseado no conto O Adeus do Comandante, do escritor amazonense Milton Hatoum, o filme retrata uma situação complexa entre três irmãos que se apaixonam pela mesma mulher. Rodada no Amazonas, a obra cinematográfica, que já teve sessão especial no Teatro Amazonas, em Manaus, é uma produção da TC Filmes, em coprodução com a Gullane e a SPCINE. O filme conta no elenco com os atores Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Gabriel Leone e Rômulo Braga.

(Divulgação)

Chico Mazzoni

Quatro décadas

Para marcar o início das comemorações dos seus 40 anos de exposições individuais, o artista visual Chico Mazzoni inaugura a mostra Retrato Falado no próximo dia 18 de abril, às 19 horas, no Museu Náutico da Bahia. A mostra vai reunir 18 pinturas – sendo 12 inéditas - em uma narrativa de rostos, formas, almas e afetos. Criadas ao longo do ano de 2022 e início de 2023, as pinturas inéditas se juntam a seis trabalhos que retratam personalidades e personagens como a modelo Gisele Bündchen, o cantor Mick Jagger e o papagaio Zé Carioca, e que já haviam sido integrados a mostras anteriores de Mazzoni.

(Divulgação)

Glauber Bassi e Carlos Cruz

Expo

O fotógrafo brasileiro de moda radicado em Milão, Glauber Bassi, é o primeiro artista a apresentar seu trabalho na edição 2023 do projeto Fasano Salvador Convida, através da exposição Black Soul. A mostra, que tem direção artística do modelo internacional Carlos Cruz, ficará em cartaz até o dia 31 de março no lobby do hotel da Praça Castro Alves.

(Divulgação)

Marco Luque

Comédia

O ator e humorista Marco Luque retorna a Salvador para apresentação do espetáculo Dilatados, no qual apresenta histórias cômicas dos seus mais carismáticos personagens, como o “Serumaninho” Mustafary e o motoboy paulistano Jackson Faive. A apresentação acontece dia 2 de abril (domingo), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam a partir de R$50 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e através do site da SYMPLA.

(Divulgação)

Adriano Mascarenhas

Oriente

O arquiteto Adriano Mascarenhas embarcou para o Japão para receber o prêmio do Instituto Tomie Ohtake de São Paulo e da Japan House São Paulo pelo projeto de requalificação da Colina Sagrada, na Cidade Baixa, em Salvador. No país oriental o baiano foi recebido pelo embaixador do Brasil no Japão, Octávio Henrique Dias Garcia Cortês e pela embaixatriz Patrícia Barbosa Lima Cortês para um almoço na residência oficial da embaixada do Brasil. Após encontros com editores de revistas japonesas de arquitetura, Masacrenhas aproveitou para conhecer e trocar experiências com escritórios sediados por lá.

(Divulgação)

Restaurante Fera Rooftop

Mais um

À frente do Omí e do serviço de alimentação do Fera Palace Hotel, o casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca aumentou sua atuação no empreendimento de Antônio Mazzafera. A partir de hoje (21), o hotel conta também com o Fera Rooftop, um novo restaurante, com apenas 18 lugares, instalado no terraço do imóvel. A nova empreitada marca os dois anos da parceria entre o Grupo Origem e a Fera Investimentos.

(Divulgação)

Icaro Rosa e Lucio Vieira

Conterrãneos

O chef Ícaro Rosa inaugura o projeto Jiló de Portas Abertas recebendo o chef Lúcio Vieira, do Lilia Restaurante, Lilia Café, Labuta Bar e Braseiro Labuta, para um jantar a quatro mãos nos dias 6/4 no Jiló Salvador e no dia 10/4 na unidade de Itacaré. Os dois cariocas prometem um menu em sete etapas de fazer os comensais babarem. As reservas já podem ser feitas pelo (71) 99681-6517.

(Divulgação)

Lila Moraes entre o filho Danielzinho e o marido Daniel Kunz

B-day

Ao lado do marido, o cônsul da Suiça, Daniel Kunz, a advogada Lila Moraes festejou seu aniversário no restaurante Fasano, no último domingo, reunindo um grande grupo de amigos.

(Divulgação)

Marcello Poltronier

Expansão

A rede de pizzaria carioca Mamma Jamma quer ampliar a atuação no Nordeste. A rede que chegou a região pela capital baiana em 2018, se prepara para inaugurar sua segunda unidade em Salvador, a 12ª da marca, em maio próximo, no Shopping da Bahia, num investimento de 4,5 milhões. De acordo com Marcello Poltronieri, sócio fundador da marca, para este ano estão previstas seis novas unidades, uma delas na capital pernambucana. Para 2024, diz ele, o radar está apontado para Natal e Fortaleza.