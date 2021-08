Sérgio Reis admite erro: “Não sou puxa-saco do Bolsonaro”

Desde o último fim de semana, a vida do cantor e ex-deputado Sérgio Reis virou do avesso. O vazamento de um vídeo em que convoca caminhoneiros e a população a saírem às ruas em defesa do governo, e para pedir o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), fez com que o sertanejo fosse “cancelado” nas redes sociais, com muitas críticas, inclusive de colegas artistas e políticos. Os cancelamentos, no entanto, também atingiram a agenda e o bolso do cantor.

“Querem me massacrar. Já estou tendo prejuízo. Cancelaram quatro shows e dois comerciais que ia fazer agora. Tiraram do ar um que faço para um supermercado de Curitiba. Vão tirar por um mês do ar e esperar para ver o que acontece”, contou o artista.

Aos 81 anos de idade, mais de cinquenta deles dedicados às carreiras de cantor e ator, Sérgio Reis diz que defende a democracia e que "não há necessidade" de uma intervenção militar, como prega parte do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, de quem o artista é apoiador. "Não sou puxa-saco do Bolsonaro", ressalta.

“Eu errei mesmo, errei muito. Não devia ter falado, porque as pessoas pensam... Falei com um amigo. Ele postou num grupinho. Um amigo da onça. É da vida. Estão me ameaçando, pensando que estou com medo. Mas não me escondi. Estou aqui em casa, não agredi ninguém. Arco com minha responsabilidade”, disse.

O cantor afirma que ainda não foi notificado sobre o pedido de abertura de inquérito contra ele por ameaça, feito pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal.

“Se abriram, vamos fazer a defesa, o que é certo. Não tenho medo de cadeia. Quando moço, eu era briguento, participava de briga tonta. Fui preso por briga, tinha de responder pelo que fiz. Não fiz nada agora.”

O sertanejo admite sair às ruas para engrossar o coro dos bolsonaristas no feriado do Dia da Independência, quando estão convocadas manifestações contra o STF e o Congresso e a favor do presidente:

“Tenho de ir para a rua porque me comprometi com eles. Preciso mostrar para o povo que querem me amedrontar. Se tiver de morrer, eu morro, morro pelo meu país. Não vou fugir.”

"Eu errei mesmo, errei muito. Não devia ter falado, porque as pessoas pensam... Falei com um amigo. Ele postou num grupinho. Um amigo da onça. É da vida. Estão me ameaçando, pensando que estou com medo. Mas não me escondi. Estou aqui em casa, não agredi ninguém. Arco com minha responsabilidade. Não agrido ninguém. Tenho respeito. Se o povo não aceita, prove o contrário. Cada cabeça sua sentença."

“Abalou um pouquinho, o povo está revoltado comigo. É natural. Cada um tem sua opinião, tem de respeitar. Não fiz aquilo para machucar ninguém. Mandei para um amigo, brincando com ele. Isso vazou.”

“Não sou puxa-saco do Bolsonaro. Conheci ele na Câmara, somos palmeirenses. Não aprovo a forma com que ele fala muita coisa. Mas é o jeito dele. Como vou mudar o jeito de italiano nervoso dele? Tem hora que ele é bronco. É difícil governar o Brasil, que é muito grande. O Brasil não quebrou ainda porque é muito forte. Muito dinheiro foi desviado dos nossos cofres e o país não quebrou. Agora ninguém mexe no cofre, porque Bolsonaro acabou com isso.”

“O Lula é meu fã desde a época que era sindicalista, tinha todos os meus discos. Eu autografava. Fiquei muito amigo do Lula. Quando ele era presidente e eu estava em Brasília ele me ligava e chamava para encontrá-lo. É um relacionamento normal. Eu gosto do Lula, não tenho nada contra ele, sempre me respeitou, assim como a dona Marisa”

“Não sei se abriram. Estou aqui em São Paulo. Se abriram, vamos fazer a defesa, o que é certo. Não tenho medo de cadeia. Quando moço, eu era briguento, participava de briga tonta. Fui preso por briga, tinha de responder pelo que fiz. Não fiz nada agora.”

“Não tem necessidade, não é bom. Estamos passando momento muito crítico, precisa ter muita coerência. Se o povo se manifestar a favor, aí é outra história. Mas o Exército não quer intervenção porque apanhou muito de 1964 para cá. Queriam implantar um regime comunista no Brasil, os militares não deixaram. Dirceu, Dilma e tantos outros eram terroristas. Não estou julgando ninguém, são os fatos.”

“Achei interessante a luta dos partidos e políticos procurando acertar, discutindo em plenário. Isso é democracia. Defendo a democracia. Sem democracia não vai. Tem de ter democracia, tem de ser igual para todo mundo.”