Seria um retorno? Cristiano Ronaldo treina no CT do Real Madrid

Cristiano Ronaldo está de volta ao CT do Real Madrid. Mas calma, o astro português não acertou o retorno ao seu antigo clube. Após a eliminação de Portugal na Copa do Mundo do Catar, o atacante está usando as dependências do time merengue para manter a forma, enquanto busca uma nova equipe.

As informações são do jornal espanhol As e do diário português Record, que afirmaram que CR7 trabalhou sozinho nesta quarta-feira (14), em um dos campos do Valdebebas. Ele estava longe da equipe principal, acompanhado apenas do filho mais velho, Cristiano Junior, de 12 anos, que segue seus passos no futebol.

A presença do astro de 37 anos foi autorizada pelo presidente do clube, Florentino Pérez, e levou os jovens da base à loucura. Ainda não se sabe, porém, quanto tempo o português irá ficar treinando no CT.

A atividade não seria - ao menos por enquanto - um indício de retorno de Cristiano ao Real. O astro defendeu o clube por nove temporadas, entre 2009 e 2018. Ele disputou 438 jogos e marcou 450 gols. Ao todo, conquistou 16 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18).

De acordo com a imprensa internacional, o futuro de CR7 ainda está entre o Oriente Médio - com o futebol do Catar e do Oriente Médio de olho nele -, e a Europa. Segundo rumores na Inglaterra, o Chelsea poderia ser um dos destinos, depois de perder o atacante Broja por lesão.