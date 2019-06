Seria um sonho? Tomar sorvete de manhã tem benefícios, diz estudo

O que você come logo após acordar? Pão, ovo, tapioca, cuscuz? Pois que tal incluir, entre as opções, um sorvete? Um estudo afirmou que a sobremesa mais amada do mundo pode te deixar mais inteligente quando tomada no café da manhã. Isso mesmo!

Pesquisadores japoneses da Universidade de Kyorin deram sorvete para participantes pelo café da manhã, durante alguns meses. O resultado foi uma melhora e rapidez no processamento de informações.

Para avaliar, foram formados dois grupos: um ficou sem tomar a delícia por dois meses, enquanto o outro que a ingeriu pelas manhãs. Publicada pelo professor Yoshihiko Koga, a pesquisa chegou à conclusão que uma colher diária de sorvete altera seus níveis mentais, dando uma espécie de "chacoalhão" no cérebro. Isso faz o corpo mais alerta e com nível de estresse mais baixo.

Os resultados foram similares aos encontrados por Koga quando era dada uma colher de de água bem gelada pela manhã - o corpo respondia da mesma maneira. Mas o sorvete é mais gostoso...