Série A Small Light, do Star+, resgata história da mulher que escondeu Anne Frank

A história de Miep Gies, que ajudou famílias judias a se esconderem dos nazistas, já estreou no Star+. A série A Small Light chegou nesta terça-feira (2) na plataforma de streaming, baseada em fatos reais datados na Segunda Guerra Mundial. A produção é narrada por uma jovem determinada, que viveu numa época na qual o adjetivo poderia custar sua vida.

Veja o trailer:

“Quando ouvimos pela primeira vez a incrível história de Miep Gies, ficamos cativados e profundamente comovidos", disse Carolyn Bernstein, da National Geographic, em comunicado oficial. "Também ficamos convencidos de que esta minissérie sobre uma super-heroína sem capa, da qual a maior parte do mundo nunca tinha ouvido falar, precisava ser conhecida” finalizou.

A trama tem início quando Otto Frank pede a ajuda de Miep para esconder a sua família dos nazistas, a heroína aceita o desafio sem hesitar. A partir deste momento, por dois anos, a jovem e seu marido Jan protegeram as famílias Frank, Van Pels e Pfeffer. Todos esses grupos viviam escondidos em um anexo secreto, vigiados pelo casal durante a perseguição nazista.

Anne Frank, ícone que resgistrou este triste período histórico em seu diário, é uma entre as muitas pessoas ajudadas por Miep. No total, a série tem oito episódios que serão liberados aos poucos no Star+.