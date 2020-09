Série A: veja todas as contratações dos clubes nos últimos meses

Entre os 20 clubes que disputam a Série A em 2020, apenas o Bahia e o Palmeiras não fizeram uma contratação sequer para o Campeonato Brasileiro. Fora a dupla, todos os outros 18 times tiveram pelo menos uma cara nova no elenco, o que resultou em 79 reforços anunciados nos últimos meses. Os jogadores chegam para ajudar cada equipe a cumprir sua missão na competição, seja de olho no título, em uma vaga na Libertadores 2021, na Copa Sul-Americana ou para fugir do rebaixamento.

O Athletico-PR foi quem mais vezes apresentou novidade: desde que o futebol nacional foi paralisado, em meados de março, até agora, o clube anunciou nada menos que 10 jogadores - três zagueiros, dois volantes, dois meias e três atacantes.

Não muito longe na lista, aparece o Atlético-MG, com 9 reforços para a Série A. O Galo movimentou o mercado e buscou para o elenco um goleiro, um lateral-direito, dois zagueiros, dois volantes e três atacantes. Pouco antes da paralisação, também chegou o técnico Jorge Sampaoli. Por enquanto, a equipe é a vice-líder do Brasileirão, com 18 pontos, dois a menos que o Internacional (que tem um jogo a mais).

Falando no colorado, os gaúchos contrataram cinco atletas nos últimos meses. Entre eles, o uruguaio Abel Hernández e o argentino Leandro Fernández. A equipe tem mostrado resultados: além de estar na ponta do Brasileirão, também é líder do Grupo E na Libertadores, com 7 pontos.

Ficou curioso para saber mais sobre os reforços de cada time da Série A? Veja a relação de quantos jogadores novos chegaram em cada equipe e quem são eles:

Athletico-PR: 10 contratações

O Athletico foi um dos times que mais contrataram desde a paralisação do futebol. De março até aqui, chegaram os zagueiros Edu, Felipe Aguilar e Pedro Henrique, os volantes Jaime Alvarado e Richard, os meias Ravanelli e Jorginho e os atacantes Geuvânio, Walter e Fabinho.

Atlético-GO: 7 contratações

Desde que a pausa começou até agora, o Atlético-GO confirmou 7 reforços para a Série A. Chegaram os atacantes Janderson e Chico, os volantes Willian Maranhão e Matheus Frizzo, o meia Everton Felipe, o zagueiro João Victor e, mais recentemente, o lateral-esquerdo Natanael.

Atlético-MG: 9 contratações

O Atlético-MG foi turbinado nos últimos meses. Ganhou em seu elenco o goleiro Everson, o lateral-direito Mariano, os zagueiros Bueno e Junior Alonso, os volantes Léo Sena e Alan Franco e os atacantes Keno, Marrony e Eduardo Sasha. Sem falar no treinador, Jorge Sampaoli, que chegou um pouco antes da paralisação, em 1º de março.

Bahia: sem contratação

O Bahia é um dos dois únicos times que não fizeram uma contratação sequer para o Campeonato Brasileiro. A única cara nova que chegou foi o técnico Mano Meneses, após a demissão de Roger Machado, no início do mês. No entanto, após a chegada de Mano, o tricolor já decidiu que vai ao mercado e, portanto, é questão de pouco tempo para inaugurar essa lista.

Botafogo: 6 contratações

Depois do anúncio do meia japonês Keisuke Honda, ainda em janeiro, o Botafogo seguiu mirando em outros países para acertar reforços para a Série A. Desde a pausa, chegaram o atacante marfinês Salomon Kalou e o volante colombiano Carlos Rentería. Além dos gringos, o alvinegro contratou o lateral-esquerdo Victor Luis, o lateral-direito Kevin, o zagueiro Rafael Forster e o atacante Matheus Babi.

Ceará: 2 contratações

O Ceará anunciou dois reforços mirando o início do Brasileirão: o meia Pedro Naressi e o atacante Saulo Mineiro, artilheiro da Série C até então pelo Volta Redonda. Em junho, o clube oficializou a contratação do atacante Vitor Jacaré, mas as partes já tinham pré-contrato assinado desde fevereiro.

Corinthians: 4 contratações

O setor ofensivo foi o mais reforçado do Corinthians. Desde a paralisação do futebol, o Timão anunciou o meia venezuelano Romulo Otero e os atacantes Jô e Léo Natel. Além do trio, também foi contratado o zagueiro Allan Ferreira.

Coritiba: 5 contratações

O Coritiba fez cinco contratações para a disputa do Brasileirão: os atacantes Neilton, ex-Vitória, e o argentino Ezequiel Cerutti, do San Lorenzo, o lateral-direito Jonathan, o volante Ramón Martínez e o meia-atacante Sarrafiore. Além deles, o Coxa também viu a volta do meia-atacante Yan Sasse, que estava emprestado ao Caykur Rizespor, da Turquia.

Flamengo: 1 contratação

Após se reforçar fortemente entre o ano passado e 2020, o Flamengo fez apenas uma contratação nos últimos meses: o lateral-direito Isla. A chegada do chileno foi motivada pela saída de Rafinha para o Olympiakos, da Grécia.

Fluminense: 2 contratações

O Fluminense anunciou, no fim de maio, o retorno do atacante Fred, ídolo da torcida. E, no mês passado, confirmou o segundo reforço, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos.

Fortaleza: 2 contratações

O ataque foi o único setor reforçado do Fortaleza. Nos últimos meses, o clube anunciou os jogadores Tiago Orobó e Franco Fragapane, argentino que pertence ao Talleres.

Goiás: 1 contratação

O Goiás apresentou apenas um jogador para a Série A do Brasileirão: o lateral-direito Edilson, ex-Cruzeiro, Grêmio e Corinthians.

Grêmio: 4 contratações

O Grêmio fez quatro acertos nos últimos meses para as disputas da Série A, Libertadores e Copa do Brasil. Chegaram ao time o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Palmeiras, o atacante Luiz Fernando, ex-Botafogo, e os meias Everton e Robinho, ex-São Paulo e ex-Cruzeiro, respectivamente.

Internacional: 5 contratações

Líder isolado do Brasileirão, o Internacional foi ao mercado e buscou cinco reforços depois da parada do futebol. Para o ataque, dois gringos: o uruguaio Abel Hernández e o argentino Leandro Fernández, além do brasileiro Yuri Alberto, ex-Santos. Para o setor defensivo, chegaram o zagueiro Lucas Ribeiro, ex-Vitória que estava no Hoffenheim, e o volante Matheus Jussa.

Palmeiras: sem contratação

Além do Bahia, o Palmeiras é o outro time que não fez contratações nos últimos meses. O reforço mais recente da equipe foi o atacante Rony, anunciado em fevereiro.

Red Bull Bragantino: 5 contratações

Campeão da Série B em 2019, o Red Bull Bragantino trouxe cinco novos jogadores recentemente. As novidades do Massa Bruta após a pausa pela pandemia são o volante Raul, o zagueiro Cesar Haydar, o meia Lucas Evangelista e os atacantes Jan Hurtado e Chrigor.

Santos: 4 contratações (em aguardo)

O Santos vive um momento conturbado e, oficialmente, está proibido pela Fifa de registrar novos jogadores. A punição é por causa de uma dívida com o Hamburgo, da Alemanha, referente à compra do zagueiro Cleber Reis em 2017. Os valores beiram os R$ 30 milhões. Ainda assim, o Peixe já tem acertos com os volantes Elias e José Welison, o zagueiro Laércio e o meia Thaciano. Todos aguardam a liberação para serem oficializados.

São Paulo: 1 contratação

O São Paulo trouxe apenas um jogador para reforçar a equipe na Série A, Libertadores e Copa do Brasil: o atacante Luciano, trocado com o Grêmio pelo meia Éverton.

Sport: 6 contratações

Desde abril até agora, o Sport confirmou as contratações dos volantes Ricardinho e Marcos Serrato, dos atacantes Lucas Venuto e Rogério, do lateral-direito Patric e, nesta semana, do meia Thiago Neves. Outros dois atletas, o atacante Bruninho e o zagueiro Iago Maidana, acertaram com o Leão pernambucano poucos dias antes da paralisação, em março.

Vasco: 5 contratações

O Vasco se reforçou em dose quíntupla para a Série A. Chegaram ao time o zagueiro Marcelo Alves, o lateral-esquerdo Neto Borges, o meia Carlinhos e os atacantes Guilherme Parede e Ygor Catatau.