Série animada do Menino Maluquinho estreia na Netflix

No Dia das Crianças deste ano, toda a família vai ter mais um motivo para celebrar: O Menino Maluquinho, a primeira série brasileira de animação da Netflix, uma adaptação do clássico da literatura infanto-juvenil brasileira escrita por Ziraldo, estreia nesta quarta (12). E, para matar a saudade e saber o que vem por aí, fãs de diferentes idades já podem conferir o trailer oficial da série.

Veja o trailer de O Menino Maluquinho:

Esta é a primeira vez que a obra vira série em animação, e promete surpresas com novos personagens e um enredo que inclui temas contemporâneos ao universo de O Menino Maluquinho. A adaptação deve criar uma nova geração de fãs do garoto da panela na cabeça, "com o olho maior que a barriga e vento nos pés" – e que também já foi retratado em filmes e quadrinhos. Desde o seu lançamento na década de 1980, os livros de Ziraldo foram publicados em mais de 10 países e venderam mais de 4 milhões de cópias, permanecendo na memória afetiva dos brasileiros.

"Que alegria ver esse menino divertindo mais uma geração de brasileiros, agora trazendo discussões e desafios da infância e adolescência, com temas atuais e num formato inédito", conta Ziraldo, "pai" do personagem. "Assim, pais e filhos poderão assistir juntos: uns para relembrar a infância, e outros para criar suas próprias memórias."

Com produção da Chatrone para a Netflix, O Menino Maluquinho tem adaptação de Carina Schulze e Arnaldo Branco, direção de Beto Gomez e Michele Massagli, direção de arte de Beta Kruger e Walkir Fernandes e direção de animação de Fits. Gustavo Suzuki é o roteirista-chefe.