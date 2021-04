Série audiovisual sobre a história do teatro é lançada na internet

A história das artes cênicas baianas está em destaque no projeto Memórias do Teatro da Bahia que lança, nessa terça-feira (6), a série audiovisual Docudrama. Os cinco episódios marcam o Ato III do projeto idealizado pelo ator e dramaturgo João Guisande, que também dirige o produto audiovisual construído a partir do repertório de artistas e colaboradores do teatro no estado.

Assim como em um documentário, a realidade faz parte da série-espetáculo que também retrata a covid-19. Forma e conteúdo não só abordam o tema, como são reflexo da pandemia. Os roteiros foram pensados dentro de uma logística que evitasse aglomeração, explica Guisande. “Assumimos nos cinco episódios que estamos vivendo uma pandemia”, reforça.

Da mesma forma, o uso da máscara em algumas cenas se tornou imprescindível. “Assim como uma estrutura de plástico que separa os atores em algumas situações. A intenção foi também trazer o contexto difícil que vivemos para cena. E não driblar a pandemia como se ela não existisse. Já é um registro forte do momento que vivemos”, acrescenta o diretor.

Homenagem ao “ecossistema teatral” e seus protagonistas, Docudrama apresenta novas histórias que não foram exploradas na leitura dramática do Ato I, revelando outros nomes, espetáculos e curiosidades sobre a produção do teatro da Bahia. O elenco é formado por Bárbara Laís, Fernanda Beltrão, Fernando Antônio, Iana Nascimento, Marcos Lopes e Luisa Muricy.

“O processo de trabalho do projeto Memórias do Teatro da Bahia me reconectou ao meu ofício. Me fez lembrar que artista eu quero ser, me fez lembrar de nunca esquecer de onde eu vim. Hoje, eu sei que durante a minha caminhada, se um dia eu não souber para onde ir, eu saberei para onde olhar”, comenta a atriz Bárbara Laís.

Serviço

O quê: Lançamento de Docudrama, série audiovisual do projeto Memórias do Teatro da Bahia

Quando: Terça-feira (6)

Onde: www.memoriadoteatrodabahia.com.br

Gratuito