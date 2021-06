Série B: CSA e Sampaio Corrêa empatem sem gols em Maceió

Não foi por falta de tentativa que o CSA não conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B na tarde deste sábado (5). No estádio Rei Pelé, em Maceió, o time alagoano ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada.



Esse foi o primeiro ponto conquistado pelo CSA, que na estreia perdeu para o Náutico, por 1x0, em Maceió. Já o Sampaio Corrêa tem dois pontos. Na primeira rodada, o time também ficou no empate sem gols com o Goiás, em São Luis.



O que se viu no Rei Pelé durante o primeiro tempo foi ataque contra defesa. O CSA não deixou o Sampaio Corrêa respirar e perdeu pelo menos três boas oportunidades. Iury recebeu de frente para o gol e chutou em cima de Mota, Gabriel também exigiu boa defesa do goleiro e Silvinho, na marca do pênalti, bateu para fora.



O Sampaio Corrêa não conseguia trocar mais de três passes seguidos e por isso pouco ameaçou Thiago Rodrigues. A única finalização durante todo o primeiro tempo foi aos 44 minutos, quando Jajá arriscou de longa distância e o goleiro azulino defendeu sem dar rebote.



No começo do segundo tempo, Norberto finalizou na trave de Mota. Iury tentou aproveitar o rebote no reflexo, mas mandou para fora com o gol aberto. Mais ligado do que na etapa inicial, o Sampaio Corrêa respondeu em finalização de Jefinho na rede pelo lado de fora.



Com dificuldades para entrar na área do Sampaio Corrêa, o CSA passou a apostar em chutes de longa distância. Nadson exigiu boa defesa de Mota e depois mandou para fora. Apesar da pressão, o time alagoano não conseguiu a vitória.



O CSA volta a campo no próximo sábado, contra o Vila Nova, às 19 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Na sexta, o Sampaio Corrêa recebe a Ponte Preta, também às 19 horas, no Castelão, em São Luis. Os jogos são válidos pela terceira rodada