Série B: Vasco e Sport empatam por 0x0 no Maracanã

Mesmo com o apoio de mais de 60 mil torcedores no Maracanã, no Rio, o Vasco não conseguiu superar o Sport na tarde deste domingo, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino controlou bem o jogo e criou as principais chances, até com bola na trave, mas não conseguiu sair do 0 a 0 e deixou o gramado sob vaias.



Este é o segundo jogo sem vitória do Vasco, que antes sofreu sua primeira derrota para o Novorizontino, por 2 a 0, no interior de São Paulo. Com isso, tem 31 pontos e viu o Cruzeiro disparar, com 37 e um jogo a menos. O Sport ficou ainda mais distante do G-4, agora na sexta colocação, com 22, há seis jogos sem vencer



O Vasco fez um bom primeiro tempo e praticamente não deixou o Sport jogar. Apesar do controle, o time tinha dificuldades em finalizar bem as jogadas. Mas assustou em chute rasteiro de Andrey Santos, que passou bem perto da trave. A principal chance foi construída nos minutos finais. Palacios cobrou escanteio na segunda trave e Danilo Boza cabeceou na trave.



Na volta para o segundo tempo, o Sport arriscou três chutes de fora da área, dois de Luciano Juba e um de Giovanni, mas todos saíram fracos e foram defendidos facilmente por Thiago Rodrigues



Quem realmente assustou e agitou a torcida no Maracanã foi o Vasco. Figueiredo chutou muito forte de longe e Mailson, que estava um pouco adiantado, precisou se esticar todo para espalmar.



Os minutos finais foram mais truncados e, apesar de adiantar o time, o Vasco não conseguiu o gol da vitória. O Sport aproveitou os espaços e ainda assustou com Vanegas, que recebeu na área, fez bom corte e finalizou, mas Léo Matos conseguiu desviar.



Os dois times voltam a campo só no sábado, pela 17ª rodada. Às 16h, o Sport recebe o Londrina, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Pouco depois, às 16h30, o Vasco duela com o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).