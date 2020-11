Série baiana retrata universo do candomblé

A série Àgbára Dúdú – Narrativas Negras estreia amanhã, às 22h, como parte da programação especial do Canal Futura dedicada ao Dia da Consciência Negra. Gravada na Bahia, a série de 13 episódios, ambientada dentro dos terreiros de candomblé e construída pela vivência do povo de santo, faz uma imersão na cultura e religião afro-brasileira a partir da trajetória de líderes e suas comunidades.

Com direção da jornalista Silvana Moura, a série tem produção da Truque e aborda temas como identidade, negritude, racismo, intolerância, e gênero, entre outros.

O primeiro episódio acompanha a yalorixá Mameto Lúcia e mostra a Festa de Bamburucema, tocando em temas como a presença afro no Carnaval e a “ditadura da beleza branca”. A temporada traz ainda episódios que retratam as trajetórias de Joãozinho da Goméia, Mãe Olga do Alaketu e Mãe Raidalva e a importância da ancestralidade na formação da sociedade brasileira; entre outros personagens e temas ligados ao candomblé.Canal Futura, amanhã, às 22h.