Série Black Mirror lança trailer da quinta temporada; confira

Miley Cyrus estrela um dos episódios (Foto: Reprodução)

A Netflix divulgou na manhã desta quarta (15) o trailer da quinta temporada de Black Mirror. A série chega no serviço de streaming no dia 5 de junho com três novos episódios. O destaque fica pelas aparições de Miley Cyrus e Anthony Mackie, que faz o papel do Falcão no Universo Marvel, no elenco dessa temporada.

A artista interpretará uma cantora em um dos episódios. Outro ator de filmes de super-heróis também aparece no trailer. Trata-se de Yahya Abdul-Mateen II, que foi o vilão Arraia Negra, em Aquaman (2018).

Black Mirror ficou marcada por ter uma temática futurista, lidando com questões de tecnologia, redes sociais e como isso afeta as relações interpessoais na sociedade. Até agora a série já lançou 19 episódios.

Na noite da terça-feira (14), a revista Entertainment Weekly divulgou uma imagem exclusiva da temporada, com Mackie e Abdul-Mateen II.

O anúncio dessa temporada já havia sido feito em 2018, mas a data de lançamento foi adiada devido à produção de Bandersnatch, filme interativo da série, que permite o espectador definir o futuro dos personagens a partir de escolhas durante a exibição, lançado em dezembro.

Confira o trailer oficial da quinta temporada: