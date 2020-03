Série brasileira Um Contra Todos estreia última temporada

Depois de cinco anos de produção, a série brasileira Um Contra Todos chega em sua quarta e última temporada. O grand finale do seriado começa a ser exibido hoje no canal Fox Premium 2, a partir das 22h30. Para os assinantes Fox Premium, todos os oito episódios já estão disponíveis.

Dessa vez, a trama de Cadu, interpretado por Julio Andrade (Sob Pressão), alcança voos ainda maiores e apresenta situações jamais vistas nas temporadas anteriores. O diretor Breno Silveira (de 2 Filhos de Francisco) conta que esta será a conclusão de uma jornada, quando os personagens colhem tudo o que foi plantado durante série. Breno assina a direção e roteiro junto com Thomas Stavros e Gustavo Lipsztein.

No elenco também estão Júlia Ianina (Malu), Júlia Konrad (Pepita), Fernando Arze (Angel), João Fernandes (Téo), Silvio Guindane (Mãe da Cela), Xando Graça (JP – pai de Malu), Rita Guedes (Telma) e Brenda Sabryna (Liliana).

Nesta temporada, Cadu assume de vez os negócios de Pepe (Foto: Divulgação)

No início, Cadu é preso injustamente e levado para uma cadeia em São Paulo, onde se passa toda a primeira temporada. Depois de solto, tenta a vida na política em Brasília e volta a fracassar. Sua relação com o chefe de um cartel, Pepe, vivido pelo ator uruguaio Roberto Birindelli, o leva ao mundo do crime, quando, na terceira parte da série, chega à Bolívia.

O passeio que Um Contra Todos dá por diversas localidades serve, segundo o diretor, para que a série seja bem amarrada. Dessa forma, Cadu se envolve com diversas figuras e situações ao longo dos anos, o que o leva para um “acerto de contas com o passado”, completou Breno. Dessa vez o paraíso da série é Miami, destino final de um carregamento de drogas gerenciado por Cadu.

Roberto Birindelli conta que, dentre os personagens, a figura de Pepe foi a que mais mudou. Nesta quarta fase da produção, o “ex” chefe do cartel passará por situações muito complexas: “Não existe essa de ‘ex’ chefe de cartel. Uma vez envolvido não tem como sair. Não vivo”, brincou. “Mas nesta temporada as coisas mudam. Até agora Pepe era o agente de tudo, então vamos vê-lo como paciente, que é novo para ele”, comentou Birindelli.

Birindelli conta que a relação de seu personagem, Pepe, com Cadu é marcada por ser quase de pai para filho (Foto: Divulgação)

Ao longos dos anos, a série acumulou sucesso também fora do país. Por duas vezes a produção da Fox em parceria com a Conspiração Filmes foi indicada no Emmy Internacional como melhor série dramática. O ator Julio Andrade também recebeu indicação dupla no prêmio, na categoria de melhor ator. Breno conta que nunca esperou por isso, e que plataformas de streaming se tornaram ferramentas para que “as séries brasileiras continuem a fazer sucesso”.

Birindelli também acredita que o lado humano dos personagens cativou ainda mais o público. “Personagens como o Pepe e Cadu foram feitos a oito mãos. Além de nós, atores, a direção também fez parte. Breno é um cara muito intuitivo, que sente vários detalhes, desde o roteiro até a filmagem”, destacou o artista.