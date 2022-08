Série C de 2023 já definiu os quatro novos integrantes

O novato Amazonas, fundado em 2019, e o América-RN garantiram suas vagas nas semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro e também o acesso para a Série C. No domingo (28) foi encerrada a rodada de volta das quartas de finais que, sábado (27), já tinha definido a classificação de São Bernardo-SP e Pouso Alegre-MG. Os cruzamentos das semifinais já estão definidos.



O Amazonas vai enfrentar o Pouso Alegre, com o primeiro jogo no interior de Minas Gerais, enquanto o São Bernardo vai encarare o América-RN, com o duelo de ida em Natal (RN). Amazonas e São Bernardo têm melhores campanhas e vão ter a vantagem de disputar o segundo jogo em casa, na condição de mandantes. O departamento de competições da CBF deve confirmar na segunda-feira as datas e horários dos jogos, de ida e volta, usando os dois próximos fins de semana.



Em Manaus, no estádio Carlos Zamith, o Amazonas venceu a Portuguesa-RJ, por 3x2, confirmando a vaga porque no Rio houve empate por 1x1. O time amazonense abriu 3 a 0, com gols de Yuri Ferraz, Miliano e Ruan, todos no primeiro tempo. Mas levou um susto nos minutos finais, com o time carioca diminuindo com dois gols de Luan, o segundo aos 46 minutos. Os últimos cinco minutos foram de pressão carioca e muita tensão amazonense.



Mais emoções ainda viveram os 28 mil torcedores que foram até a Arena das Dunas, em Natal, para empurrar o América-RN à classificação. O Caxias já tinha vencido no Sul por 1x0 e atuava pelo empate. Mas saiu na frente com Matheuzinho, logo aos 13 minutos. O empate saiu aos 20 da etapa final com Iago e a virada veio somente aos 42 minutos, de novo com Iago.



Este placar, porém, levaria a definição da vaga para os pênaltis por causa da igualdade no placar agregado em 2x2. Mas, aos 47 minutos, Téssio marcou o terceiro gol e a torcida americana foi à loucura. O América-RN volta à Série C depois de seis anos.



CONFIRA OS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS:



SÁBADO (27/08)



Pouso Alegre-MG 1 x 0 ASA-AL (ida 2 x 0)



São Bernardo-SP 2 x 0 Tocantinópolis-TO (ida 3 x 0)



DOMINGO (28/08)



América-RN 3 x 1 Caxias-RS (Ida 0 x 1)



Amazonas-AM 3 x 2 Portuguesa-RJ (Ida 1 x 1)