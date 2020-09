Série C: em jogo das viradas, Jacuipense empata com o Santa Cruz

Faltou muito pouco para o Jacuipense conseguir uma vitória retumbante no jogo que fechou a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (28). O time baiano vencia o Santa Cruz por 3x2, no estádio do Arruda, no Recife, até os 44 minutos do 2º tempo, quando sofreu o empate em 3x3.

O jogo foi marcado por viradas no placar e teve como destaque no lado grená o centroavante Dinei, ex-Vitória, autor do segundo e do terceiro gols do Jacuipense, ambos também no 2º tempo.

Antes, na etapa inicial, o Jacupa abriu o placar aos 18 minutos com um gol de Railan, que havia entrado no lugar do lesionado Rafael Bastos pouco antes. O Santa Cruz empatou e virou também no 1º tempo com dois gols de Mayco Félix de cabeça.

O resultado deixou o Jacuipense em 6º lugar no grupo A, com 10 pontos, três a menos que o Remo, que fecha o G4, e que o Vila Nova, terceiro colocado. O Santa lidera com 15 pontos, seguido pelo Ferroviário, que tem 14.

No entanto, o Jacuipense tem um jogo a menos que todos os concorrentes à sua frente. É referente à segunda rodada, contra o Imperatriz, lanterna do grupo. Essa partida foi adiada devido aos casos de covid-19 no time adversário e ainda não tem data marcada.