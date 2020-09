Série C: Jacuipense empata com o Ferroviário em Pituaçu

O Jacuipense perdeu uma boa chance de entrar no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no estádio de Pituaçu, o Leão do Sisal empatou em 0x0 com o Ferroviário nesta segunda-feira (14). A partida encerrou a 6ª rodada do grupo A.

Com o resultado, o time baiano está em quinto lugar, com oito pontos, porém tem um jogo a menos que todos os times à frente. O quarto colocado é o Vila Nova, que tem um ponto a mais, assim como o Remo, em terceiro lugar. Já o Ferroviário perdeu a chance de ultrapassar o líder Santa Cruz e se manteve em segundo, agora com 11 pontos.

Na próxima rodada, o Jacuipense visitará o Treze, sábado, às 17h, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). O adversário está na zona de rebaixamento, com dois pontos. O Ferroviário receberá o Paysandu no domingo