Série Canto ao Tempo reúne estrelas da música baiana

A série Canto ao Tempo, que estreia nessa segunda (21), às 20h30, no canal Bis, celebra o Carnaval e a música baiana através das histórias de cinco de suas grandes protagonistas, de diferentes gerações e perfis. A produção reúne Margareth Menezes, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Larissa Luz e Majur para falar de suas trajetórias e interpretar algumas canções, em versões especiais feitas para o programa.

São cinco episódios, e cada um traz uma delas falando sobre as primeiras influências que tiveram para a construção de suas carreiras e os caminhos que percorreram. Além disso, comentam sobre a importância da cultura baiana para a formação de suas identidades artísticas e a admiração que cada uma tem pela outra.

Na estreia, Margareth contabiliza seus anos de estrada e revela o motivo que a fez cantar. “Estou completando 35 anos de carreira. Quando vejo as coisas que já gravei, me dá um prazer tão forte, eu canto com prazer tão forte, porque só venho buscando fazer coisas legais. A minha intenção sempre foi essa de trazer a música, esse elemento que Deus me deu para viver, como uma ferramenta legal de construção positiva para a comunidade.”

Na sequência, o programa traz Daniela, Majur, Larissa e Ivete, de terça a sexta (22 a 24) . Juntas, as cinco ajudam a formar um bom painel das transformações da música baiana nas últimas três décadas. Mais nova no time, Majur conta da um pouco de sua infância, dos sonhos e dificuldades que enfrentou, mas sempre apoiada pela mãe. “Preconceito, racismo, transfobia, lgbtqifobia, eu acho que todas as pessoas já têm acesso demais à informação para hoje dizer ‘ah, eu não sabia’. Nós estamos falando de um novo com tudo, com todas as pessoas com a diversidade e a pluralidade real. Nós temos diversos gêneros, diversas sexualidades precisamos aprender a lidar com todas elas”, pontua.

Já Ivete, entre outros temas, reflete sobre as angústias vividas na pandemia: “Mas eu sempre tive muito medo de me afastar dessa conexão real e fatal, né? Porque quando estou cantando eu me transformo numa coisa que me toma, é um vício. E eu senti na pele, eu acordava e tinha vontade de encontrar as pessoas, os meus fãs, de estar no palco e cantar. Eu vou completar trinta anos de carreira e tem pessoas que estão comigo desde o comecinho, gente que é íntima minha, que me conhece, que eu sou da vida dessas pessoas, e essas pessoas são da minha vida. E isso ficou muito latente na pandemia.”

Juntas, elas cantam Faraó Divindade do Egito, Muito Obrigado Axé e Música de Rua. Há ainda dobradinhas entre Larissa Luz e Margareth Menezes, que interpretam Sonho Meu, de Dona Ivone Lara, e Majur e Ivete interpretando Sá Marina, de Wilson Simonal.