Série com Bruna Marquezine e Manu Gavassi ganha pôster e data de estreia

A Netflix acaba de divulgar a data de estreia e o primeiro pôster oficial de Maldivas, série escrita por Natalia Klein e ambientada em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A produção chega ao catálogo da plataforma de streaming no dia 15 de junho.



Estrelada pelas amigas Bruna Marquezine e Manu Gavassi, o elenco ainda conta com Carol Castro, Sheron Menezzes, Vanessa Gerbelli e a própria criadora e roteirista da produção, Natalia Klein.

Nem acredito que tá chegando! Maldivas estreia dia 15 de junho com estas divas, muuuuitos segredos e bons drinks! pic.twitter.com/I07E9ypXNI — netflixbrasil???? (@NetflixBrasil) May 4, 2022

"Eu estou super emocionada com a proximidade da estreia de Maldivas. Eu sinto como se estivesse fazendo cardio todo dia sem precisar ir à academia - coração aceleradíssimo. E, por falar em coração, preparem aí o de vocês porque o que não falta nessa série é reviravolta na trama", comenta Natalia.Segundo ela, Maldivas vai despertar uma mistura de sentimentos nos telespectadores: "Nossas personagens vivem uma realidade excêntrica, mas, ao mesmo tempo, são muito reais e humanas. Vamos torcer por elas, ter raiva delas, sentir medo por elas… vai ser uma jornada divertida e bem intensa".A série conta a história de moradores de um condomínio carioca luxuoso que tentam manter as aparências quando Liz, personagem de Bruna Marquezine, chega para investigar o incêndio que matou a própria mãe.Maldivas tem sete episódios e também é estrelada por Klebber Toledo, Romani, Samuel Melo, Guilherme Winter, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro, Ricky Tavares e Marcelo Várzea.