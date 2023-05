Série conta a história da banda A Cor do Som

O Music Box Brazil, a Soundtrack Produtora Multiplataforma e Maya Filmes apresentam a série documental O Som da Cor – A História e as Aventuras da A Cor do Som. Escrita e dirigida por Felippão Santos, o programa de dez episódios recordará a trajetória de um dos grupos brasileiros mais importantes.

Era o ano de 1977 quando os cinco rapazes do recém-formado grupo A Cor do Som surpreenderam o Brasil com sua peculiar fusão do rock progressivo e do jazz aos ritmos brasileiros como o choro, frevo, xote e baião, e no ano seguinte surpreenderam o mundo quando estrearam no palco do Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, em julho de 1978.

Apesar da pouca idade, a carreira musical de cada um deles já era sinônimo de sucesso, fazendo com que ao se juntarem, Mu, Armandinho, Dadi, Gustavo e Ary abrissem as portas para um novo cenário musical no Brasi,l influenciando novos grupos que surgiram nos anos seguintes, conquistando admiradores e fãs dentro e fora o mundo artístico.

Com quatorze discos lançados, um DVD, vencedor do Prêmio Sharp de Melhor Grupo Instrumental em 1996 e Prêmio Tim de Melhor Grupo, na categoria Canção Popular em 2006, A Cor do Som é um caso raro de grupo que se mantém unido e criativo em mais quatro décadas de carreira, tendo recebido recentemente o Grammy Latino de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa em 2021.

Tudo isso poderá ser conferido na série documental através de documentos históricos, imagens inéditas e depoimentos de seus integrantes, músicos, fãs e jornalistas. A equipe percorreu mais de 6.000 Km, durante um ano e meio, pelas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Teresópolis e Nova Friburgo, colhendo depoimentos de amigos, parceiros e admiradores como Gilberto Gil, Luiz Caldas, Gerônimo Santana, Paulo Ricardo, Cláudio Nucci, Rick Ferreira, Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Victor Biglione, Marisa Monte, Evandro Mesquita, George Israel, Humberto Barros, Luiz Carlini, Baby do Brasil, Pedro Dias, Luiz Lopez, Bi Ribeiro, Rodrigo Santos, Guto Goffi (participando inclusive com algumas narrações em off), Arnaldo Brandão, Alexandre Mariz, Teca Macedo, Rosane Medeiros.

“Estou muito feliz com esse documentário! Com ele a gente se sentiu abraçado por vários artistas, ídolos e amigos, que demostraram admiração e carinho por nós, e todo o pessoal das bandas do movimento do rock dos anos 80, que confessaram estar no gargarejo dos nossos shows. Toda essa turma, e muitos outros estão lá contando um pouco da impressão e história deles conosco, e isso é um registro histórico. É uma felicidade gigante”, diz Mu Carvalho, tecladista da A Cor do Som.

“É uma emoção enorme relembrar toda nossa trajetória, nossos primeiros passos na música, os primeiros shows e os vários encontros musicais. Ver tudo isso finalmente registrado numa série documental é a certeza de que estaremos para sempre na lembrança de todos”, comenta o percussionista Ary Dias. O baterista Gustavo Schroete completa: "Vai nos aproximar das novas gerações e homenagear nossos fãs de longa data! Será uma recordação maravilhosa de tudo que fizemos em prol da música brasileira!"