Série D: Atlético perde do ASA; Jacuipense estreia com empate

Atual campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas não estreou bem na Série D do Campeonato Brasileiro. Sem as suas principais peças na conquista do estadual, o Carcará foi derrotado pelo ASA, por 1x0, na tarde deste domingo (17), no estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca.

O Atlético até criou boas chances, mas aos 41 minutos do segundo tempo, o atacante Café bateu o pênalti que garantiu o triunfo do time alagoano. O duelo marcou a estreia do técnico Zé Carijé no comando da equipe. Ele substitui Agnaldo Liz, que foi para o Altos, do Piauí.

No grupo 4 do torneio, o Atlético volta a entrar em campo no domingo (24), quando recebe o Lagarto, de Sergipe, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Jacupa empata

Também pelo grupo 4, o Jacuipense enfrentou o Sergipe, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuipe. O Leão do Sisal saiu na frente em gol marcado por Danilo Rios, em cobrança de falta, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Mas ainda na primeira etapa o Sergipe buscou o empate. Aos 46 minutos, Diego Aragão aproveitou o vacilo da defesa após o escanteio e deixou tudo igual.

Nos minutos finais, os jogadores do Jacuipense ainda reclamaram de um possível pênalti, mas a arbitragem não marcou e o duelo terminou mesmo 1x1. O próximo adversário do Jacupa será o CSE, no sábado (23), no estádio Juca Sampaio.