Série D: Bahia de Feira vai às oitavas; Jacuipense é eliminado

A Série D do Brasileirão chegou ao fim para o Jacuipense. Neste domingo (31), o Leão do Sisal ficou no empate sem gols com o América-RN, na Arena das Dunas, e não conseguiu avançar para a próxima fase.

O Jacupa entrou em campo precisando vencer para se manter vivo. No jogo de ida, em Riachão do Jacuipe, o América-RN venceu por 1x0 e conquistou a vantagem. O empate favoreceu ao time potiguar, que avançou na competição.

A partir de agora, o único representante baiano na Série D é o Bahia de Feira. O Tremendão eliminou o Costa Rica-MS. Na ida, as equipes empataram por 0x0. Neste sábado (30), na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira venceu por 2x1 e assegurou a vaga.

O adversário do Bahia de Feira nas oitavas de final será o São Bernardo, que passou pelo Azuriz-PR. Os quatro semifinalistas do Brasileirão garantem vaga na Série C de 2023.